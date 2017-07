Satisfacción con el decreto de los chiringuitos, que regula el espacio utilizado y amplía la temporada

0

La Voz de Galicia

26/07/2017

Los alcaldes de los municipios costeros más turísticos de Galicia le han dado el visto bueno al proyecto de decreto lanzado por la Xunta que regula la protección pública de las zonas de servidumbre, que se ha presentado días atrás y que entra en período de alegaciones.

El alcalde de Sanxenxo, el popular Telmo Martín, ve «bien» que se amplíe la temporada de chiringuitos a Semana Santa, ya que tendrán en esta época 11 días de trabajo que se podrán sumar a los cuatro meses de verano, entre junio y septiembre. «No puede ser que abran solo dos o tres meses del verano». Para Martín, cualquier medida que permita ampliar la presencia de visitantes es una buena medida.

Por su parte, Fernando Mulloni, director del Gassho Sanxenxo, en el parque de Punta Vicaño, considera que esta medida es en principio «algo positivo» porque «amplía la temporada en todos los sentidos» y favorece la actividad de los chiringuitos. Por ejemplo, la apertura en Semana Santa permitiría que en algunas playas los bañistas puedan comer o beber en unas fechas que muchos locales hosteleros próximos están cerrados al no ser la temporada estival. Eso sí, Mulloni cree que la Xunta debería entrar a regular en profundidad otros aspectos que también son necesarios, fundamentalmente «la calidad», un factor que considera tan importante como la cantidad de días de una campaña. Entiende que los ayuntamientos deberían dar prioridad a la calidad en la valoración de las concesiones y no hacer depender tanto el contrato del dinero, porque los criterios actuales en muchas zonas de Galicia «van en contra de la calidad».

Barbanza, a favor

En Barbanza, tanto el concejal de Turismo de Porto do Son, Manel Deán, como el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, consideran acertada la medida. De hecho, el edil sonense señaló que ahora las autorizaciones tienen una vigencia de cuatro años, motivo por el que en el Ayuntamiento obligan a los adjudicatarios a tener una estructura de madera para evitar el feísmo. Por su parte, Manuel Ruiz manifestó que es positivo porque se ofrecen más servicios -las terrazas podrán tener 50 metros cuadrados- y se crean puestos de trabajo. Juan Antonio Miniño, dueño de un chiringuito en Ribeira, también ve con buenos ojos la medida: «Hai máis xente na praia en abril que en setembro, sería interesante que xa nos permitiran abrir en Semana Santa: habendo bo tempo as praias poden encherse», asegura.

Información realizada con las aportaciones de Álvaro Sevilla, Marcos Gago y Rosa Estévez.

La apertura en Semana Santa no convence del todo

Carlos Castaño, propietario de chiringuitos en Silgar y A Lanzada, cree que el nuevo decreto no beneficiará al sector. La posibilidad de abrir en Semana Santa le atrae poco: esto no son las Canarias, el tiempo no permite que la gente aproveche esos días de vacaciones («que ao final son catro ou cinco») para tostarse al sol. «A xente vai á praia a pasear, pero non creo que fora compensar abrir eses días». Y, aunque compensase, ¿qué iba a pasar en los meses siguientes, hasta la llegada de la temporada de verano? «Deixamos os quioscos montados, moi ben. ¿E pagámoslle a un vixiante para que estea alí todas as noites?», se pregunta.