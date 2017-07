Julio se despide con grandes citas gastronómicas que no te puedes perder

0

La Voz de Galicia LAURA MIGUEZ TORRES O.S.P.

27/07/2017 17:00 h

Las Fiestas del Apóstol se acaban, pero lo hacen a lo grande, con varios conciertos y los tradicionales fuegos de cierre. Pero Galicia no descansa y la fiesta continúa. La paella, el percebe, la navaja y el carneiro ó espeto serán los grandes protagonistas de un fin de semana repleto de citas gastronómicas. Además, los diversos eventos musicales y las ferias se encargarán de amenizar el fin de semana .

Fiestas, festivales y Conciertos

Fiestas del Apóstol en Santiago de Compostela

Continúan las festividades en Santiago de Compostela con las actuaciones de Hip Hop este jueves 27 a las 18.00 horas de la mano de Alto Asalto, High Paw, Wöyza, Nathy Peluso, Freenetiks y Hard Gz. A las 20.30 horas se disputará en la alameda el XXXIX Torneo da Chave Festas do Apóstolo y a las 22.30 horas se podrá disfrutar de los conciertos de Irving Arthur & The Black Voices of América y Hot Swing Revue en la praza da Quintana. El viernes 28 se celebrará a las 20.00 horas en la praza das Praterías el Concurso de Traxes de Época y la cantante Macy Gray ofrecerá un concierto a las 22.30 a la que sucederá Kelibén con un concierto a las 23.00 horas en la praza do Toural.

El sábado 29 se celebrará desde las 11.30 horas el Día do Traxe Galego y por la noche, a partir de las 22.00 horas Alejandro Vargas Consort e Camerata Gelria junto con Rosa Cedrón actuarán en la alameda. Ukestra do Medio amenizará la sesión vermú el domingo 30 en la praza de Cervantes a partir de las 13.30 horas. A partir de las 22.00 horas se podrá disfrutar de las actuaciones en la praza da Quintana de la Banda Municipal de Música, Treixadura y Cantigas e Agarimos y a las 23.00 horas de la de la cantante Nastasia Zürcher en la praza do Toural.

El lunes 31 la praza da Quintana acogerá el concierto de Allah- Las y The Limboos a las 22.00 horas y se pondrá el punto final a las fiestas del Apóstol en Santiago con la sesión de fuegos del fin de fiesta en el Campus Sur y la orquesta Compostela que actuará a partir de las 00.00 horas.

Santa Ana de Beade en Vigo

El martes 25 comenzaron las fiestas de Santa Ana de Beade en Vigo que finalizarán el viernes 28 de julio. La fiesta cuenta en su programación con pasarrúas, misas solemnes, conciertos y orquestas, así como actividades y atracciones para niños.

Santa Marta de Ponte Arnelas en Vilanova de Arousa

Del viernes 28 al lunes 31 de julio se podrá disfrutar de esta fiesta en el lugar de Ponte Arnelas, en la parroquia vilanovesa de Baión, en honor a Santa Marta, abogada de los males de oído, San Cayetano y Nuestra Señora de Lourdes.

El viernes 28 a las 23.30 horas actuará el grupo Noite Fechada. El sábado 29 se celebrará la misa solemne en honor a Santa Marta a las 20.30 horas y el domingo 30 a las 20.00 horas se oficiará la misa en honor a San Cayetano, ambas amenizadas posteriormente por dos orquestas. El lunes 31 tendrá lugar la misa cantada en honor a Nosa Señora de Lourdes, también animada posteriormente por dos grupos musicales.

Romería de Santa Marta de Ribaterme en As Neves

El sábado 29, día de Santa Marta, se celebra la procesión de los ataúdes, precedida de la virgen de Santa Marta a las 13.00 horas, después de la misa solemne de las 12.00 horas. En la misma, los penitentes se introducen en ataúdes, solicitando la intervención de la santa con el fin de sanar alguna enfermedad o como muestra de agradecimiento.

XXXIII Festival Intercéltico do Morrazo

El pasado miércoles 26 se dio inicio al considerado como uno de los festivales más antiguos de la península. Este jueves 27 se podrá disfrutar de las actuaciones musicales de Solaira, Miramar y Axóuxeres a las 20.30 horas en el Palco da Música, Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre a las 21.30 horas en el Palco Principal y, en el mismo espacio, de Tejedor a las 23.00 horas. El viernes 28 estará a cargo de Charaviscas y Gaiteiros de Moaña a las 21.00 horas en el Palco da Música, Fiandola a las 22.00 y Rura a las 23.30 horas en el Palco Principal.

El sábado 29 actuarán Moañesa de Música e Danza y Breogán a las 21.00 horas en el Palco da Música, Lúnasa a las 22.00 horas en el Palco Principal y Milladoiro a las 23.00 horas, también en el mismo palco. Las actuaciones se completarán con la presentación de un libro y con clases de música, así como con una muestra de instrumentos musicales.

Certame Celtibérico de Gaitas

Medio millar de gaiteiros se darán cita en Manzaneda en el Certame Celtibérico de Gaitas «Memorial Gabino García» durante los días sábado 29 y domingo 30 de julio. Este año le harán un homenaje al periodista Luis Rial y tendrán una distinción especial con el Centro Galicia de Ponferrada.

Concierto de Carlos Vives en Vigo

El cantante colombiano estará en el escenario de castrelos, un auditorio al aire libre, en el que actuará a las 23.00 horas. Esta será la única vez que presente en Galicia la gira La Fiesta de Todos.

Citas gastronómicas

XVI Festa do Percebe en Cedeira

Fiesta gastronómica dedicada al percebe que tendrá lugar los días 29 y 30 de julio. En la misma se podrá degustar este apreciado crustáceo junto con raciones de pulpo y empanada, en una carpa situada en el puerto pesquero.

IX Festa do Percebe de Meirás en Valdoviño

La parroquia de Meirás, en el municipio de Valdoviño, acogerá la celebración de la IX Festa do Percebe durante los días sábado 29 y domingo 30 de julio. Por ocho euros la ración, se podrá degustar este crustáceo y también churrasco por el mismo precio.

XVII Festa do Pito á Brasa de Lobariñas en Crecente

Del viernes 28 de julio al domingo 30 se podrá disfrutar de esta fiesta gastronómica que se inaugurará en la aldea de Lobariñas a las 21.00 horas con una gran churrascada. El sábado 29 los presentes podrán degustar a partir de las 20.00 horas el Pito á Brasa.

XII Festa da Exaltación da Navalla en Illa de Arousa

A la plancha, en paella, en tortilla y en empanada son las diversas formas de preparación de la navaja que se podrán disfrutar durante los días 28, 29 y 30 de julio en la Festa da Exaltación da Navalla. La degustación tendrá lugar en el paseo marítimo de O Xufre en Illa de Arousa en diversos puestos colocados a lo largo del mismo.

XVII Festa da Paella en Silleda

La decimoséptima edición de la Festa da Paella abrirá este viernes 28 los festejos de Santa María de Cortegada con la degustación del principal atractivo de la fiesta, una gran paella. A partir de la 22.00 horas se podrá disfrutar del menú degustación que se compondrá de paella, pan, bebida, queso con membrillo y café. También destacan las diversas actividades que se llevarán a cabo en honor a la Patrona de la localidad, Santa María, con misas, verbenas y torneos deportivos.

XLVIII Festa do Carneiro ó Espeto en Moraña

El domingo 30 de julio se podrá disfrutar de la degustación del carneiro ó espeto en la Carballeira de Santa Lucía de Moraña a partir de las 14.00 horas. Los comensales adquieren su sitio a través de la asignación de lotes para veinte personas que disfrutarán del Xantar do Carneiro ó Espeto.

Festa do Peixe Espada en A Guarda

Una nueva edición de la fiesta gastronómica dedicada al pez espada tendrá lugar durante los días 28, 29 y 30 de julio en el municipio de A Guarda. Los asistentes podrán degustar diversos platos preparados con el protagonista de la jornada. Además, durante todas estas jornadas se podrá disfrutar también de un Mercado de Artesanía, que abrirá sus puertas el viernes a partir de las 16.00 horas.

Feiras

VI Feira Modernista en Sada

Desde el viernes 28 al domingo 30 de julio la localidad coruñesa de Sada acogerá una nueva edición de la Feira Modernista. El viernes 28 el Mercado Modernista abrirá sus puertas a las 17.00 horas y se podrá disfrutar de los juegos tradicionales. A las 21.30 horas se proyectará El moderno Sherlock Holmes y a las 22.30 horas el grupo Os Modernos ofrecerá un concierto.

El sábado 29 tendrán lugar las actuaciones del grupo Revival Stompers a las 21.30 horas y a las 23.00 horas de Aló Django. El domingo 30 habrá diversas actividades durante la mañana y la actuación circense por las calles de Sada a partir de las 19.30 horas. Los festejos rematarán con el concierto de Las Lollipops a las 21.30 horas.

XIX Oenach Atlántico e Feira de Artesanía en Narón

Evento que celebra en el Recinto do Trece, en Sedes, municipio de Narón, desde el día 28 al 30 de julio. El viernes 28 a partir de las 22.00 horas se podrá disfrutar de un concierto de Davide Salvado y el sábado 29 a las 11.00 horas se abrirá la feria y el mercado de artesanía. Desde por la mañana pequeños y mayores podrán disfrutar de diversas actividades y a partir de las 16.00 horas de los juegos populares. A las 22.30 horas dará inicio la Noite do Castro. El domingo 30 a partir de las 14.00 horas se podrán degustar las propuestas gastronómicas del Oenach.

Feira Celta en Porto do Son

Del 28 al 30 de julio tendrá lugar la Feira Celta en el municipio coruñés de Porto do Son, en la que se podrá disfrutar de música en directo, actividades infantiles, grandes espectáculos mágicos, talleres y exposiciones culturales. Una oferta para todos los gustos y edades, que incluso contará con un campamento celta donde la vida de la sociedad celta y «castrexa» se hace realidad.

Orquestas

Este jueves 27 de julio actuarán la orquesta Panorama en Arteixo, Olympus en Maside (Ourense) y el Combo Dominicano en Betanzos.

El viernes 28 de julio estarán la orquesta Olympus en Velle (Ourense) y el Combo Dominicano en Maside (Ourense).

El sábado 29 de julio se podrá disfrutar de las actuaciones de El Combo Dominicano y la Panorama en el aquapark de Cerceda y de la orquesta Olympus en Cabarcos, Barreiros.

El domingo 30 de julio estarán El Combo Dominicano en Baños de Molgas (Ourense), Olympus en Playa América (Nigrán) y la París de Noia en Pazos (Verín).

El lunes 31 de julio actuarán la París de Noia en Berres (A Estrada), El Combo Dominicano en Dombodán (Arzúa) y la Olympus en Playa América (Nigrán)