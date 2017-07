Feijoo pide que no se malogre la unidad de España con «egoísmos y frivolidades»

Villares y Sánchez trataron de limar asperezas y algunos fueron de Vista Alegre a Galeras para estar en las dos romerías

Las palabras pronunciadas la víspera del Día de Galicia por el fundador de Anova, Xosé Manuel Beiras, protagonizaron los corrillos que se formaron tanto en la romería «permeable» organizada por En Marea como en la fiesta «rebelde» que celebró Anova. Allí, los dos sectores que conforman el partido instrumental se refirieron a la intervención que Beiras compartió en la Facultade de Filosofía con diputadas de la CUP y de Bildu, en la que puso el proceso independentista catalán como ejemplo de lucha contra el sistema frente a una En Marea que, a su entender, había fracasado. Tanto Luís Villares como Antón Sánchez coincidieron en afirmar que el histórico líder se refería al fracaso electoral, y no a un fracaso del proyecto común. «Porque o obxectivo era botar do Goberno ao PP tanto na Xunta como no Estado -puntualizó el portavoz de Anova- e iso non se conseguiu, por iso foi un fracaso electoral; e o que agora temos que facer é activar un novo ciclo de rebeldía».

Seguir leyendo