El BNG exhibe músculo y celebra haber tomado el rumbo contrario a En Marea

La Voz de Galicia mario beramendi

santiago / la voz 26/07/2017 05:00 h

La política son también estados de ánimo. Y el rostro que mostró este martes el Bloque nada tiene que ver con el que exhibió hace justo un año, recién perdidos los dos diputados en el Congresos y con unas perspectivas muy desalentadoras para las autonómicas. El verano pasado también se llenó A Quintana porque en la manifestación nacionalista de cada 25 de julio hay también un punto de romería popular. Pero este martes hubo tal vez más empuje, más entusiasmo, más sonrisas. Ante miles de personas, ante una plaza de la Quintana abarrotada, Ana Pontón se encargó de contagiar ese estado de ánimo. Era la segunda vez que hablaba como portavoz un 25 de julio.

«Hai un ano nesta mesma praza atravesabamos un momento decisivo -dijo-, pero non tivemos medo, e fixemos algo tan sinxelo como transgresor: confiar no BNG e confiar no noso pobo». Pontón recordó que, en un contexto muy adverso, entre todos, decidieron que no eran tiempos de tirar la toalla. «Non baixamos os brazos e non sucumbimos aos cantos de serea que nos querían levar a outros mares; collémonos da man e tiramos para diante», dijo en clara alusión a los nacionalistas gallegos que optaron por pactar con fuerzas estatales, como Esquerda Unida y Podemos.

Esta es gran parte de la estrategia del BNG para recabar más apoyo social: convencer a los ciudadanos de que con más nacionalismo, con más capacidad de decidir, mejorará el nivel medio de bienestar. De ahí las constantes invitaciones desde el Bloque a todos los ciudadanos que, sean o no nacionalistas, «sintan este país», como dijo este martes la propia portavoz nacional. «Convido a todas as persoas que levan Galicia no corazón a que se sumen ao BNG», insistió la portavoz.

El Bloque, que este martes exhibió músculo en una jornada marcada por la división del resto de las fuerzas de izquierda, considera que, tras un período adverso, ha conseguido generar una nueva «corrente de simpatía que deu forzas renovadas ao nacionalismo», en palabras de Pontón. El Bloque se reafirma así en su estrategia de trazar un rumbo propio sin tejer ningún tipo de alianzas con fuerzas que tengan sus centros de decisión en Madrid.