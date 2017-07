El juicio del Alvia se celebrará como pronto seis años después del accidente

Las víctimas realizarán una marcha desde la estación de tren de Santiago a la plaza del Obradoiro

Hasta hace unos días, Ana no sabía si acudir al homenaje de cada 24 de julio: «Vuelves siempre con un sabor agridulce. Recuerdo la suerte que tuve, pero vives también el dolor de los que perdieron a sus seres queridos... Es muy duro». Ana Belén era la única viajera del Alvia relacionada con Angrois antes del siniestro: sus padres son de la parroquia y aún viven cerca: «Vamos de vez en cuando, pero me cuesta». Ana estuvo un año de baja tras el accidente, pero, como la mayoría de las víctimas, tiene heridas psicológicas que no acaba de curar. Sigue a tratamiento psicológico. Y su marido también: «Él lo vivió de otro modo, desde la estación, donde me esperaba con los niños».

Seguir leyendo