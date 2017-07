Las víctimas llegan a Santiago: «Sin nuestra lucha, esto se hubiese tapado»

0

La Voz de Galicia

24/07/2017 05:00 h

Muchas de las víctimas del Alvia regresan cada víspera del Apóstol a Santiago para recordar y también para pedir respuestas, unas respuestas que ven más cerca gracias a su tesón. «Son días complicados», dice Jesús Domínguez, uno de los portavoces de la plataforma de víctimas.

-Las cosas han cambiado mucho este año, tanto desde el punto de vista judicial como desde el político: ¿cómo valoran esos cambios?

-Cuatro años después, la UE, la Audiencia y el juez nos han dado la razón. Nosotros creíamos que se debería haber hecho una evaluación de riesgos. Es un cambio muy importante desde el punto de vista judicial y esperamos que se depuren las responsabilidades penales. Pero nosotros, desde que nos constituimos, a los cuatro meses, entendemos que hay una serie de hechos graves que no son causa directa del accidente, pero sí que se tienen que depurar responsabilidades políticas.

-Por ejemplo...

-Por ejemplo, ese informe de la Agencia Ferroviaria Europea que el Gobierno presionó para que no saliera, o también que se vendió a los gallegos una línea de alta velocidad que tenía los sistemas de conducción ERTMS y se vio que esto era falso, o esa comisión de investigación [de accidentes ferroviarios] que era independiente y que al final se demostró que no lo era. Un juez nunca va a juzgar eso, pero sí que hay una responsabilidad política ante estos engaños.

-¿Qué le piden a esa posible comisión de investigación?

-Queremos que haya consenso entre los distintos grupos para que haya una investigación parlamentaria seria, que dé respuestas.

-Se ha ampliado año y medio el período de instrucción judicial, ¿es una buena noticia para ustedes o tienen ganas de que esto se acabe?

-Evidentemente, una justicia lenta no es justicia. Por lo que se imputa al cargo del ADIF es por la evaluación de riesgos, y eso nosotros ya lo decíamos. Nos hubiese gustado que hubiese sido antes, pero a estas alturas, si se retrasa pero es para que verdaderamente se siga investigando, pues, entre comillas, es una buena noticia. Pero se tenía que haber hecho mucho antes porque esto ya se sabía. Lo que está claro es que si no llega a ser por nuestra lucha, esto se habría tapado. Si no llegamos a ir a Europa, a la Agencia Ferroviaria Europea que hizo ese informe, esto se habría ocultado, y eso da que pensar sobre el Estado de derecho que tenemos y sobre muchas que cosas deberían cambiar.