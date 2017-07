Monedero ve «circunstancial» la integración de Podemos en En Marea

0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La voz 23/07/2017

En medio de la marejada generada por la ausencia de Podemos en el plenario de En Marea, Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de la formación morada, aseguró ayer en Pontevedra: «Hay mucha gente que no entendió nuestra generosidad en un momento determinado a la hora de incorporarnos al proceso de En Marea, un proceso que se tenía que haber hecho de otra manera». Finalmente decidieron integrarse en la alianza como «señal clara de generosidad», porque creen «en la pluralidad».

Monedero, que acudió a la ciudad del Lérez con el libro Octubre. La historia de la revolución rusa, de China Miéville, aludió a que los último años han estado marcados por distintas convocatorias electorales, «un proceso muy acelerado», en el que, «a veces, lo urgente no nos ha dejado prestar atención a lo importante». En esta marco, insistió en que «Podemos en Galicia es un fuerza política necesaria y, en un momento dado, circunstancialmente, hubo que acudir a una formación política como En Marea».

Pese a ello, incidió en la idea de que «Podemos Galicia va a existir». En este sentido, Monedero incidió en que «hay muchos militantes, muchos inscritos, que reclaman que Podemos en Galicia tenga una entidad propia».

Consideró que uno de los retos que debe afrontar Galicia es el de un mayor autogobierno, algo que «pasa por que Podemos en Galicia sea una fuerza política claramente delimitada y que sienta, ademas, que tiene una relación hermanada con el conjunto de Podemos en España».

Transparencia y toros

Juan Carlos Monedero defendió la transparencia municipal y el acceso a las cuentas de los ayuntamientos. En clara referencia a Pontevedra, defendió que «no forma parte del siglo XXI que desde las Administraciones públicas se apoyen las corridas de toros. Es un acto que pertenece a la historia antigua y, a veces, bárbara». De este modo, subrayó que «la ciudadanía tiene que saber que aquí no se está financiando las corridas de toros ni directa ni indirectamente».

Y de cara a las celebraciones del 25 de julio, Carmen Santos remarcó que en En Marea se integran distintas sensibilidades, por lo que consideró «normal» y una muestra de «pluralidad» que las distintas formaciones de En Marea conmemoren el Día de Galicia por separado. «Temos distintas ópticas de cómo visualizar esa reivindicación tan importante».

Carmen Santos advierte que el suyo es un «partido autónomo»

La secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, marcó distancias entre la formación morada y En Marea, agrupación de la que dijo que, «cando emerxeu, tiña un espírito moi semellante e nós por iso consideramos que é un proxecto irmán, un proxecto aliado». Lo que no comparte es que su agrupación participe «na construción dun partido que sería un pouco o hexemónico de todo o espazo de cambio en Galicia, que nós non compartimos porque consideramos que Podemos é un partido autónomo».

En cuanto al plenario de En Marea, precisó que «está tan igualado que teñen que seguir falando e construíndo de maneira fraterna para que todas as partes de En Marea respondan a esa sensibilidade que din que ten».

Carmen Santos se refirió a la reciente polémica por los sueldos para remarcar que, dentro de Podemos, tienen su propio «código ético». «Firmámolo cando nos presentamos a cargos orgánicos e cando nos fixemos inscritos de Podemos. Temos un compromiso coa cidadanía, non é un compromiso co partido. Comprometémonos coa cidadanía a ter unha limitación salarial porque non viñemos á política a enriquecernos», dijo.