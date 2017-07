El PP apela a la honradez de Fraga como antídoto contra la corrupción

0

El PP apela al recuerdo de Fraga como aval de honestidad del partido que fundó y que se ve salpicado por los casos de corrupción. En vísperas del Día de Galicia, los populares gallegos rindieron ayer homenaje a Manuel Fraga en su Vilalba natal. Fue un acto sencillo, en el que sonó la gaita, solo una gaita, y en el que el secretario general del partido, la presidenta provincial, el portavoz parlamentario, el alcalde vilalbés y el jefe de Novas Xeracións loaron la figura del vilalbés, del que no sin razón el socialista Felipe González decía que le cabía el Estado en la cabeza. A pocos metros, un grupo de vecinos de As Pontes no paró de gritar y cantar en reivindicación de que siga abierto el colegio de la localidad.

El acto comenzó con la colocación de un ramo de flores ante el busto de Fraga, a cargo del alcalde vilalbés, Agustín Baamonde, y del secretario general del PPdeG, Miguel Tellado.

Baamonde abrió el turno de intervenciones con un discurso en el que calificó el acto como «de afirmación da galeguidade». Explicó por qué la elección de Vilalba fue acertada; echó la vista atrás y aludió al simbolismo de la torre de los Andrade y a la obra del poeta Manuel María. De Fraga destacó su cultura del esfuerzo y del trabajo, su condición indeclinable de servidor público, su sentido de la responsabilidad y su «sentimento de galeguidade». Pedro Puy definió a Fraga como «un home extraordinario», del que resaltó su condición de padre de la Constitución, fundador de uno de los grandes partidos que permiten el funcionamiento de la democracia y presidente de Galicia durante quince años.

La presidenta provincial, Elena Candia, ensalzó del fundador del PP, entre otras virtudes, «a súa honrosa e honorable traxectoria». El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, inició su intervención garantizando la apertura el próximo curso del colegio que motivaba la ruidosa protesta que se desarrollaba en paralelo al homenaje a Fraga. Tellado citó algunas frases que el homenajeado escribió en su obra Final en Fisterra, y, apoyado en la memoria del fundador del PP definió el galleguismo que representa como «integrador, plural e moderado». Mientras sonaba el himno de Galicia, seguía la protesta.