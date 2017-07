La «unidad popular» se estrella con el 25J

0

Nada más que cien metros separan en Santiago la finca de Vista Alegre y el parque de Galeras. Pero el 25 de julio, Día de Galicia, esa corta distancia escenificará que En Marea y su partido matriz, Anova, están a años luz. Porque la jornada reivindicativa, que no hace tanto unía en un objetivo común a una galeguidade sin matices, es ahora un batiburrillo de mensajes y convocatorias en las que lo único que queda claro es la desunión entre los partidos de las confluencias que hace un año parieron En Marea. Todos celebrarán la fiesta por su cuenta, y solo el BNG se mantiene fiel a sus esencias y asistirá a la tradicional manifestación en Santiago.

Cuando las estreleiras, las enseñas del Bloque, partan de la Alameda, no muy lejos, en el parque de Galeras, se estará preparando la fiesta que organiza Anova y que reivindica «república» y «rupturismo». La víspera, Xosé Manuel Beiras disertará sobre «unidade popular» con invitados de la CUP y de Bildu en un acto que tendrá lugar en la Facultade de Filosofía de Santiago, y el propio día del Apóstolo, tras las ponencias políticas en Galeras, habrá «un xantar de confraternidade» con precios especiales para estudiantes y parados, aunque el que quiera se puede llevar de casa el táper.

Un año de Máis alá!

Hace un año, en el parque de Galeras se presentaba Máis Alá!, la candidatura para las primarias de En Marea que encabezaba Luís Villares y que llevaba a Beiras en el número tres. Como prueba de esa fractura, el próximo martes Luís Villares y los suyos -que ya no son Beiras ni Antón Sánchez ni Martiño Noriega- se reunirán en la finca de Vista Alegre para celebrar el 25 de julio a su manera, bajo el lema «A Galicia da xente que queremos», con una romería popular con sesión vermú y pulpeiras, atracciones para los más pequeños y cantareiras.

Mucho más lejos estará Esquerda Unida, que hace dos años celebró junto con Anova el Día de Galicia, pero cuyos dirigentes prefieren, en esta ocasión, irse a Mugardos para acompañar a la alcaldesa Pilar Díaz y rendir homenaje a Juan Prieto, alcalde republicano de dicha localidad que fue asesinado el 24 de julio de 1936. Tras la lectura de un manifiesto por la memoria en el que se reivindican los valores de la Segunda República, habrá una comida de confraternidad, tal y como explicaron ayer la coordinadora nacional de EU y Xabier Ron, miembro de la ejecutiva. Eva Solla quiso restar importancia a las múltiples citas y enmarcó esa división en «a capacidade que cada organización ten de convocar os seus actos» y en que EU considera «importante este ano recuperar a memoria democrática». La coordinadora de EU no quiso, en cambio, valorar el resultado del plenario de En Marea ya que, oficialmente, su partido no acudió. Una ausencia que ayer justificó también el alcalde de A Coruña, que dijo que no había podido ir porque tenía otros compromisos, «e é difícil estar en varios lugares ao mesmo tempo». Xulio Ferreiro tampoco quiso valorar el resultado de la asamblea porque «o que pasou é suficientemente ilustrativo». El regidor de Ferrol, Jorge Suárez, único alcalde de las mareas que sí fue al plenario, tiene previsto acudir el 25 de julio a la convocatoria en Mugardos, dada su vinculación con EU.

También Podemos celebrará el Día de Galicia por su cuenta, aunque la dirección del partido morado todavía no cerró el programa y no sabe dónde se desarrollarán unos actos que serán, adelantan, «en clave feminista».

Ante este panorama, el presidente de la Xunta, hablando de cuestiones de seguridad en torno al día grande de Galicia, no desaprovechó la ocasión para citar las tres convocatorias «dun grupo parlamentario», en referencia a En Marea. Eso, para Núñez Feijoo, «coméntase por si só». No opina lo mismo el alcalde de Santiago. Respecto a esa división, Martiño Noriega se limitó a decir: «O importante é que se celebre».