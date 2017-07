Una edila de Tui intenta dimitir por videoconferencia desde Londres para facilitar la moción de censura Si la Junta Electoral no da su visto bueno, el proceso sufriría un notable revés, en un momento en el que los cuatro grupos ya están negociando incluso las concejalías

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia carlos ponce

vigo / la voz 21/07/2017 05:00 h

La moción de censura se le complica a la derecha de Tui, un concello con ocho partidos donde la gobernabilidad siempre pende de un hilo. En el pleno que se celebrará el jueves tomarán posesión los nuevos concejales de los grupos de la oposición, después de las dimisiones de tres ediles (Antonio Rocha, del PP, Manuel González, de Ciudadanos Tudenses, y José Mauel Sousa, de Alternativa Popular de Tui) que dejaron su acta para facilitar el cambio de gobierno. Carlos Padín, de Converxencia XXI, está llamado a liderar el nuevo ejecutivo mientras el PP ultima la absorción de todo el espectro de centroderecha.

Pero es posible que el nuevo concejal de Alternativa Popular de Tui, José Rendo, no pueda entrar todavía en la corporación. Porque tiene dos personas delante en la lista electoral, que deben dimitir. Y no viven en Tui.

María Dolores García trabaja en Londres, y María Jesús Silva, en Madrid. Ambas están dispuestas a dejar que pase el siguiente. Presentaron su renuncia en el Concello. Pero la Junta Electoral Central exige que ratifiquen esas dos renuncias en persona en la secretaría del Ayuntamiento. El problema que se le presenta al centroderecha es que quería presentar la moción de censura contra el socialista Enrique Cabaleiro en la primera quincena de agosto. Para ello, las dos deben formalizar su renuncia antes del miércoles. Pero una está en Londres, y la otra, en Madrid.

La fórmula que quiere adoptar Alternativa Popular consiste en que María Dolores García renuncie al puesto de concejal por videoconferencia. Pero la Junta Electoral todavía no ha validado esta opción. María Jesús Silva cogería un avión exprés desde Madrid o bien presentaría un escrito ante notario.

Si la Junta Electoral no da su visto bueno, la moción sufriría un notable revés, en un momento en el que los cuatro grupos de centroderecha ya están negociando incluso las concejalías que ocupará cada uno de los nueve ediles, en una corporación de 17. Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que existe un gran temor de que estos trámites eviten desbancar al socialista Enrique Cabaleiro del gobierno en agosto, como estaba planeado. Si el concejal de Alternativa Popular de Tui no puede tomar posesión en el pleno del próximo jueves, la oposición no tendrá mayoría en la corporación, por lo que la moción de censura se retrasaría en el mejor de los casos hasta octubre, pues en agosto no hay pleno y hasta septiembre no podría tomar posesión José Rendo.

El exportavoz de Alternativa Popular de Tui, José Manuel Sousa, asegura que el Concello no se lo ha puesto fácil para realizar estos trámites. «Presentamos las renuncias de las concejalas el 30 de junio y la secretaria del Concello no las envió a la Junta Electoral Central hasta el 12 de julio».