Leiceaga da por hecho que se presenta a las primarias del PSdeG, que se celebrarán después del verano

La Voz de Galicia J. C.

santiago / la voz 20/07/2017 05:00 h

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, está valorando «seriamente» la posibilidad de presentarse como candidato a secretario general de los socialistas gallegos en el marco de las primarias internas que se celebrarán previsiblemente a finales del mes de septiembre, cuando el curso político recupere el ritmo. El líder en la Cámara, que en las últimas semanas se ha mostrado muy prudente sobre su candidatura y más todavía sobre las intenciones de otras voces del partido, confirmó a La Voz que está inmerso en una reflexión sobre su posición ante la decisiva cita de los socialistas gallegos, pero prácticamente da por hecho su paso al frente al aclarar que quiere ser «respectuoso coas formalidades», de ahí que prefiera esperar hasta que se haga pública la convocatoria de elección interna para hacer cualquier valoración más profunda. «Anunciar que me vou presentar a algo que non está convocado non forma parte dos meus hábitos», declaró a la Radio Galega.

La confirmación definitiva podría no pasar de la próxima semana, si las direcciones provinciales y la gestora socialista alcanzan un acuerdo sobre el calendario, que no debería ser un obstáculo para un partido que el actual portavoz ve más «estabilizado» desde la victoria de Pedro Sánchez como secretario general. El PSOE, a su entender, tiene ahora en Madrid una dirección «clara», y esa circunstancia está ayudando también a la situación en Galicia, donde no pierden de vista el «deber» de conformar una alternativa de izquierdas al PP de Feijoo.

Leiceaga ha adelantado sus intenciones una semana después de que Gonzalo Caballero expresase su deseo de disputar el liderazgo del partido con otra de esas frases que señalan de forma inequívoca el camino decidido: «Estoy dispuesto a dar un paso al frente en el PSdeG si es la mejor opción para el partido», sostuvo el pasado jueves. El vigués ha sido más claro que el economista de Noia, ya que ha programado una serie de visitas a las agrupaciones «de base» durante lo que queda de julio y el mes de agosto, imitando la estrategia que impulsó a Sánchez a ganar a Susana Díaz.

Leiceaga y Caballero, que sellaron una alianza en la carrera por ocupar el cartel electoral en las autonómicas ante Méndez Romeu, no tendrían de momento más contrincantes, ya que en las filas socialistas va creciendo la nómina de autodescartados.