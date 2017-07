El Camino en bici en recuerdo de su mujer y su padre muertos

0

La Voz de Galicia

20/07/2017

Se acerca el cuarto aniversario del accidente de Angrois en el que ochenta personas perdieron la vida. Isidoro Fernández es uno de los supervivientes, pero nunca podrá olvidar ese día. Viajaba acompañado de su mujer y de su padre. Él se salvó, ellos no. «En cuatro años consigues asimilar muchas cosas. Intentas pasar página, pero lo cierto es que no hay día que no me acuerde de lo que ha pasado», explica.

Reside en Valencia, y todos los años regresa a Santiago de Compostela en las fechas del aniversario del accidente. Pero no lo hace en tren: no quiere repetir el trayecto que cambió su vida. En su lugar, hace el Camino de Santiago en bicicleta. «El Camino no lo hago por un motivo religioso, sino por la promesa de llegar hasta Santiago por ellos [su padre y su mujer]. Además, esto era algo que tenía pendiente de hacer con Marta. Ya no puede ser con ella, pero sí por ella».

Este es el segundo año que decide hacer el Camino de Santiago y en esta ocasión lo acompañan su sobrino y varias amigas de Marta. Eligieron hacer el Camino Portugués y cuentan con estar en Santiago mañana. Allí los esperan más allegados y supervivientes al accidente para conmemorar los cuatro años de la tragedia.

Acudían a un bautizo

De familia gallega, Isidoro veranea todos los años en Galicia. Pero el año del accidente, el 2013, era especial: no solo iban de visita, sino que acudían al bautizo de su sobrino. Sus planes se truncaron de repente. «Minutos antes de que todo ocurriera tuve que ir al baño. Al salir de él ya vi que algo no iba bien porque el vagón entero vibraba», cuenta. El instinto de que algo estaba a punto de ocurrir lo llevó a agarrar a su mujer e intentar protegerla antes de que el tren descarrilara. «Pude ver cómo el vagón se iba girando poco a poco. Sería una cuestión de segundos, pero para mí duró mucho más», explica. De repente algo lo golpeó y perdió el conocimiento. Cuando se despertó estaba fuera, en las vías del tren. Pero con él ya no se encontraban ni Marta ni su padre. «Estaba muy desorientado, pero en cuanto fui capaz de reaccionar me lancé a buscar a mi mujer. Encontré su cuerpo sin vida. Hasta ese momento me había mantenido bastante entero a pesar del panorama. Pero cuando vi que ella no había sobrevivido me derrumbé», recuerda.

Hoy, cuatro años después, Isidoro está recuperado de las heridas físicas, pero no de las cicatrices que dejan los recuerdos. Con todo, dice, «un día decidí tomarme la vida como mi pareja hubiera querido que lo hiciera: disfrutando de cada uno de los días».

Las víctimas piden la dimisión del presidente de la comisión de accidentes ferroviarios

En vísperas del aniversario del accidente, la plataforma de víctimas ha reclamado la dimisión del presidente de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), Fernando Montes, al que piden que deje paso a personas independientes. La asociación, según informa Europa Press, ha registrado una carta en el Ministerio de Fomento dirigida a Montes, quien hace algunos meses fue elegido nuevo presidente de la comisión que se encarga de la investigación técnica de los accidentes e incidentes de tren.

En una comparecencia en el mes de marzo en la comisión de Fomento, Montes rechazó la posibilidad de reabrir la investigación que la CIAF realizó sobre el descarrilamiento del Alvia en Angrois, a pesar del informe que la Agencia Ferroviaria Europea hizo público en julio del 2016 en el que ese organismo era muy crítico con las conclusiones de la CIAF, que situaban al maquinista y el exceso de velocidad como únicos causantes del accidente.

La vía política

Mientras, el PSOE formalizó ayer en el Congreso la petición para que se impulsen dos comisiones de investigación, una técnica y otra política. La formación justifica su cambio de postura -nunca antes había apoyado esta vía- en que «se han producido importantes novedades que aconsejan desplegar diferentes vías de investigación con el fin de esclarecer todas las posibles causas de un accidente ferroviario que causó 80 personas muertas y 152 heridas».

A pesar de que el lunes el PSOE y Unidos Podemos habían acordado impulsar la comisión de investigación en el Congreso, finalmente los socialistas decidieron presentar esta iniciativa en solitario. De todos modos, la presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, aseguró ayer que el accidente de Angrois no se convertirá en tema de confrontación política entre PSOE y Unidos Podemos: «Non imos permitir que se xere un debate político artificial sobre a falta de consenso neste tema», dijo. En Marea tiene una iniciativa similar registrada y posiblemente una y otra se debatan a partir de septiembre.

Por su parte, el BNG volvió a reclamar una comisión de investigación en el Parlamento gallego. Para la portavoz de esta formación, Ana Pontón, es «vergonzoso» que «o país no que se produciu o accidente do Alvia teña as portas cerradas» a una comisión.