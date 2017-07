Cadenas, sobre la falta de fondos: «Los jueces no hacemos los presupuestos»

0

La Voz de Galicia josé manuel pan

redacción / la voz 20/07/2017 05:00 h

«Los jueces no hacemos los presupuestos relativos a los llamamientos de sustitutos. Tampoco los controlamos». El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, rechaza así cualquier responsabilidad en el agotamiento de los fondos destinados a pagar las sustituciones de los jueces titulares que están de baja por enfermedad o intervenciones quirúrgicas, entre otras causas. En Galicia ya se ha gastado el presupuesto para todo el año, con lo que se suspenderán juicios en los que el juez cause baja porque no hay dinero para nombrar sustitutos. En Lugo ya hay aplazamientos y en Pontevedra se han aplazado 15 juicios de Familia por la ausencia de una jueza en las dos primeras semanas de septiembre, informa López Penide.

La falta de dinero para sustituciones no es una novedad en Galicia, pero, hasta ahora, cuando el fondo anual se agotaba, el presidente del TSXG utilizaba el presupuesto del año siguiente. Este año esa práctica se ha prohibido expresamente desde el Ministerio de Justicia, que aplica el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide llamar a jueces sustitutos si no hay disponibilidad presupuestaria.

Cadenas apuesta por recuperar la práctica de abonar las sustituciones con cargo al crédito del ejercicio siguiente para estas contingencias. Cree además que habría que reintegrar el dinero gastado «en enfermedades de larga duración, vacaciones de los jueces sustitutos o retribuciones de los jueces en prácticas». Considera que esos supuestos, que se llevan buena parte del presupuesto, son «evidentemente ajenos a cualquier gestión imputable a los órganos de gobierno del TSXG, y que no debiera correspondernos asumirlos».

La ley atribuye al Ministerio de Justicia o a las comunidades autónomas la dotación a juzgados y tribunales «de los medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia». Fuentes de Justicia explican que efectivamente el ministerio distribuye el dinero para sustituciones entre los tribunales superiores, pero atribuye a cada presidente «la gestión de esos fondos durante todo el año». De hecho, apuntan que «hay muchos tribunales superiores que no han agotado la cantidad atribuida, siendo previsible que no la agoten al finalizar el año, lo que no ocurre en el caso de Galicia».

Frente a esta situación, el ministerio apuesta por crear nuevos órganos judiciales y tiene previsto aprobar en septiembre más plazas judiciales, principalmente en la jurisdicción civil, «que tendrá su repercusión en Galicia». En todo caso, Justicia «estudiará medidas coyunturales para paliar la situación de los juzgados de Lugo, evitando en lo posible la suspensión de actuaciones judiciales».

En Galicia hay 24 magistrados y 49 jueces disponibles para realizar sustituciones

En Galicia hay 73 profesionales de la judicatura (24 magistrados y 49 jueces) disponibles para cuando son requeridos por el Tribunal Superior de Xustiza para hacer sustituciones. Ese trabajo temporal se paga con el presupuesto que concede cada año el Ministerio de Justicia para sustituciones y que en el caso de Galicia ya se ha agotado. Estos profesionales entran en el listado de candidatos a jueces y magistrados sustitutos en función de un baremo de méritos muy exigente y son seleccionados y nombrados cada año por el Consejo General del Poder Judicial.

En la selección tienen preferencia quienes hubieran desempeñado funciones judiciales, de secretarios judiciales, de sustitución en la carrera fiscal o que hayan ejercido profesiones jurídicas o docentes.