Veinte grados cierran su matrícula tras el primer plazo

santiago / la voz 19/07/2017 05:00 h

El primer plazo de matrícula siempre es de tanteo. Nunca se cierra la carrera. Pero en el segundo, el que comienza hoy, sí empiezan a estrecharse las opciones de los nuevos universitarios. Ayer, una veintena de carreras colgaron el cartel de completo en el primer curso. La mayoría, en la Universidade da Coruña, que ha finiquitado las plazas de nuevo ingreso en una docena de grados: once en el campus coruñés y otro en el de Ferrol. Le sigue Vigo, con cinco títulos cerrados (dos en Ourense, dos en Vigo y otro en Pontevedra), mientras que la Universidade de Santiago se queda con tres: dos en el campus de Santiago y uno en el de Lugo. Los tres de la USC son grados simultáneos.

¿Son estos veinte grados títulos demandados? Sin duda, porque han completado sus plazas de primer año. La cuestión es: ¿son las titulaciones con más inscritos? No. O no solo. Las carreras sanitarias, por ejemplo, funcionan con su propio sistema, que indiscutiblemente gobierna Medicina. Mientras este grado no cierre matrícula, tampoco lo harán carreras como Odontoloxía, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia e incluso Podología. En la lista de convocados de los grados de ciencias de la salud permanecen estudiantes a la espera de ser llamados a Medicina, que, al contrario de lo que ha ocurrido en otros años, no ha cerrado su acceso tras la primera convocatoria de inscripción. Ayer había matriculados 269 estudiantes para 360 plazas. En este segundo plazo -que permanecerá abierto desde hoy hasta el viernes a las 14 horas- se ha llamado a 146 alumnos, un overbooking que tiene en cuenta, a tenor de la amplia experiencia de los miembros de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), los perfiles dispares del alumnado que solicita inscribirse en una de las carreras más competitivas del sistema gallego. En una lista de espera de 1.800 nombres, los alumnos proceden de todos los puntos de España. Y también están a la expectativa. Por ejemplo, de ser admitidos en otra facultad de Medicina que no sea la compostelana. Este año también hay que tener en cuenta que el ministerio ha fijado el 19 de julio como fecha límite para que los alumnos extranjeros soliciten plaza, con lo que el título se mantiene abierto para evitar complicaciones.

La nota del último convocado ayer era de 12,481, lo que sitúa Medicina en lo alto de la lista de las notas de corte, otro de los factores que se tiene en cuenta en ese ránking de carreras demandadas. Ahí están también los grados simultáneos en Matemáticas e Física, con un 13,390, y en Enxeñaría Informática e Matemáticas, con un 12,800. Ninguno de los dos ha completado sus plazas en primer curso. Aún.