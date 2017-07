Las autoescuelas salen a la calle para que no las usen «como medida de presión»

0

Los propietarios de autoescuelas de la provincia de Ourense no quieren quedarse de brazos cruzados mientras ven peligrar sus puestos de trabajo. Ayer mismo cerca de un centenar de empresarios, alumnos y muchos familiares protagonizaron una manifestación bajo el lema «Exames xa», que colapsó el centro de la capital a mediodía. Ese era el objetivo. Visibilizar ante la sociedad el problema que está provocando en el sector la huelga de los examinadores de Tráfico, que les está dejando sin estudiantes. «Nos encontramos en una situación límite las doscientas familias que vivimos de esta profesión, por la absoluta dejadez del director general de Tráfico», criticó Laureano Bermejo, secretario de la asociación, quien advirtió que «las autoescuelas no pueden ser moneda de cambio ni medida de presión en el conflicto». Las empresas del sector, todas de pequeño tamaño, aseguran que si se mantiene la situación pronto habrá despidos, ya que los estudiantes no quieren hacer prácticas porque no se pueden examinar.