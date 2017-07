La Xunta promueve la creación de escuelas infantiles entre los empresarios de los polígonos

0

redacción / la voz 18/07/2017 05:00 h

La Consellería de Política Social convoca ayudas de hasta el 100 % del coste de construcción de escuelas infantiles en los polígonos industriales. Estas subvenciones están pensadas para las agrupaciones de empresarios, pero deben darse unas condiciones mínimas: tener suelo de infraestructura educativa, que haya una necesidad real (50 niños mínimo) y que la escuela siga abierta cinco años después de recibir la ayuda, que es del Feder (UE).

La Xunta parte de la base de que la conciliación se complica en los polígonos industriales. Situados a las afueras de las ciudades, padres y madres hacen mil piruetas para llegar a tiempo a dejar al bebé o para recogerlo. La solución de algunos ayuntamientos de abrir escuelas infantiles en los parques empresariales parecía buena, pero acabó no siéndolo tanto porque tenían prioridad los vecinos del concello como porque a un polígono va a trabajar mucha gente que no reside en el mismo término municipal. Para atajar ese vacío, Política Social puso en marcha el año pasado una iniciativa apoyada por la Federación Galega de Parques Empresariais (Fegape) a la que se adscribieron A Tomada (Pobra) y Río do Pozo (Narón). Otros polígonos han tenido que esperar a este año porque necesitaron cambiar el uso del suelo para adaptarse a la norma.

La convocatoria, publicada ayer en el DOG, recuerda que las ayudas son por concurrencia competitiva y la valoración máxima será de 120 puntos: cuantos más trabajadores tenga el parque, mayor cobertura de plazas se ofrezca y mayor sea la cofinanciación más puntos.