Podemos critica la ausencia de Noriega y Ferreiro en el plenario de En Marea

La Voz de Galicia susana luaña

santiago / la voz 18/07/2017 05:00 h

No solo les sorprendió a Luís Villares y a muchos de los presentes en el plenario de En Marea la ausencia de los alcaldes de A Coruña y Santiago. También le llamó la atención a Podemos Galicia. Si bien oficialmente el partido morado no estuvo presente en la asamblea, como ya había anunciado Carmen Santos -que incide en que una cosa son las alianzas electorales y otra la independencia de partidos-, a la secretaria xeral de Podemos en Galicia le llamó la atención esa ausencia, sobre todo teniendo en cuenta que, en los días anteriores, Xulio Ferreiro sí participó de manera activa en los debates previos al plenario y que él mismo, junto con los otros dos alcaldes de En Marea, «foron os máximos impulsores deste proxecto», recuerda Santos. «É chocante a súa ausencia, e non está en absoluto na liña que manifestaron o día anterior á propia asemblea. Pensamos que Jorge Suárez -alcalde de Ferrol- foi moi consecuente asistindo».

Sobre su decisión de no ir al plenario habló ayer el regidor compostelano, aunque solo para remarcar: «Son propietario dos meus silencios e das miñas ausencias». Martiño Noriega asegura que, centrado como está en la gestión municipal y teniendo en cuenta que ya hace meses que dio un paso atrás en las responsabilidades de ese «espazo» común, no tiene «ningunha obriga de exercer como voceiro e tampouco ningún interese en facelo».

Desde el Concello herculino, informa Xosé Vázquez Gago, habló el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, que además de sumarse a las críticas por el resultado del plenario, añadió que «as políticas e as formas de implementalas que hai na Coruña son unha referencia interesante que pode servir de exemplo a En Marea». También la diputada en el Congreso Yolanda Díaz insistió en la necesidad de abrir una reflexión profunda por la deriva, a su entender equivocada, de En Marea, que necesita «unha refundación», dijo.

Las declaraciones de quienes encabezan el sector crítico no minan la intención del líder de En Marea de seguir adelante con el proyecto. Luís Villares declaró ayer que seguirá buscando la integración y que no ve motivos «para que ninguén se descolgue da unidade popular».

La polémica de los sueldos

En cuanto a la aprobación de un techo salarial de 3.000 euros para los diputados, Carmen Santos adelantó que desde Podemos no comparten esta idea, porque, si bien incrementar la cuantía del salario mínimo profesional es un objetivo al que deben aspirar quienes tienen responsabilidades políticas, el salario digno tiene que serlo para todos: «Non só para nós». Reiteró: «Nós non vimos á política para enriquecernos, en certo sentido ata poderíamos dicir que somos uns privilexiados tendo en conta o nivel de precariedade do país».