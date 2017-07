Llegan las grandes fiestas de Galicia

Cuatro agrupaciones de baile y música tradicional se unen para ofrecer talleres y actuaciones en diferentes plazas

Cuatro agrupaciones de baile y música tradicional de Santiago -Colexiata do Sar, Cantigas e Agarimos, Brincadeira y Ultreia- han dado un paso más allá para difundir la cultura tradicional. «Sempre nos limitabamos a actuar e tiñamos claro que o que queriamos é que a xente participase, que non solo se sentaran para vernos», aseguró Gustavo Couto, de Ultreia. Con esa premisa de partida nace el ciclo As raíces na pedra, una iniciativa de estos cuatro colectivos y el Concello de Santiago, en donde a las actuaciones se le unirán talleres al aire libre en los que los participantes aprenderán a bailar muiñeiras, jotas y danzas de Reis, además de juegos tradicionales.

