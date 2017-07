El BNG llama a levantar el «veto vergonzoso» del Parlamento gallego a la comisión sobre Angrois

0

18/07/2017 14:30 h

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró que el «mellor anuncio» que podrían hacer el Partido Popular y el PSdeG en el aniversario de la catástrofe de Angrois es que se levanta «un veto vergonzoso» a la comisión de investigación, para que el Parlamento de Galicia recupere «a credibilidade e a dignidade».

Desde Lugo Ana Pontón ha insistido en que la responsabilidad por lo sucedido debe dirimirse en dos ámbitos, por una parte «a Xustiza está abrindo un camiño despois de moitos obstáculos», pero por otra «hai responsabilidades que non se dirimen» en el ámbito judicial.

Desde su punto de vista, esas responsabilidades políticas tienen que determinarse en el marco de una comisión de investigación «no lugar no que pasou o accidente», porque no estamos hablando de un siniestro «que sucedese en Madrid ou Valencia», sino de una catástrofe que se produjo «ás portas de Santiago».

En ese sentido, subrayó que para «analizar a cuestión da seguridade» en el trazado ferroviario en Galicia, el «mellor lugar é o Parlamento de Galicia», porque «o que clama ao ceo é que ese accidente se podería ter evitado cunhas medidas de seguridade» que no se instalaron por «aforrar unha auténtica miseria». De hecho, recordó que todavía «a día de hoxe non se tomaron as medidas necesarias para que os trenes circulen co RTMS por todo o seu trazado».

Según Pontón, «se o PP non quere esa comisión, é para salvarlles a cara a Ana Pastor e a todos os altos cargos que tiñan responsabilidades no momento» de la catástrofe de Angrois.

En la misma jornada, un diputado del BNG, Luis Bará, se refirió a la comisión de investigación que ayer acodaron pedir en el Congreso el PSOE y Unidos Podemos. Bará considera positivo el acuerdo alcanzado entre estos grupos parlamentarios aunque cree que «chega tarde».

Asimismo, ha considerado que si dicha comisión «vai adiante», al BNG le parece «una decisión positiva» que permitirá «coñecer o que pasou» y hacer un informe independiente para saber las causas, además de «esixir responsabilidades e facer xustiza».