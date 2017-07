La alcaldesa de Sobrado se queda sin sueldo por la abstención de una socia de su gobierno

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Toni silva

Sobrado / La Voz 18/07/2017 05:00 h

Sobrado dos Monxes es un municipio coruñés de apenas 2.000 habitantes, de eminente carácter rural pero, al mismo tiempo, muy jugoso desde el punto de vista político. Hace algo más de tres meses, una moción de censura apeaba de la alcaldía al socialista Lisardo Santos (un exconcejal nacionalista que abrazó la causa del PSOE apenas dos meses antes de las elecciones municipales del 2015). En su lugar tomó el bastón de mando María Jesús García Souto, candidata de Todos por Sobrado, que recibía el apoyo de los tres ediles del PP. Cinco contra cuatro y el PSOE a la oposición. Pero en el último pleno, cuando la alcaldesa intentó aprobar su nómina y la de su compañero de partido (18.000 y 16.800 euros brutos respectivamente), se encontró con la desagradable sorpresa de que la propuesta no veía la luz por culpa de la abstención de la concejala del PP, Victoria Mejuto, en una sesión de la que se ausentaba otro edil popular. El otro concejal presente del PP, Jacobo Fernández, votaba a favor, pero la aritmética del consistorio no llegaba.

«Reconozco que algo me ha sorprendido, pero no le quiero dar más importancia», explicó la alcaldesa de Sobrado, María Jesús García, que compatibiliza su cargo político con su puesto de trabajo en Bergondo. Por su parte, la concejala díscola, Victoria Mejuto, aseguró que el pacto de gobierno no está en riesgo. «Pero non me pareceu ben que non falaran comigo, acordaron o seu e a min deixáronme sen nada», dio por explicación. Porque ella es la única concejala del bipartito que no forma parte de las juntas de gobierno (100 euros por sesión).

Mientras, el socialista Lisardo Santos declaró que «isto xa se vía vir», y exigió la dimisión de la alcaldesa.