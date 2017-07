¿Una rata en casa? Espere usted al lunes

0

María José Pérez vive en el barrio coruñés de Monte Alto desde hace tres años. Dice que nunca vio roedores por su casa pero que desde enero los sobresaltos por la presencia de ratas en el patio interior son continuos. El último, el sábado por la mañana. «La perra estaba muy rara. No quería entrar en la habitación de la terraza donde suele dormir. No quería moverse de donde estaba y al mismo tiempo no paraba de ladrar y de mirar hacia esa habitación. Así que fuimos a comprobar qué pasaba y... ¡allí estaba! Había una rata en la cama de la perra». María José explica que con ayuda de su cuñado consiguió «atontar» al roedor pulverizándole un producto quitagrasas y consiguieron capturarla bajo un cubo. Llamó a la Policía Local y al 010, el servicio de atención ciudadana, para pedir ayuda para hacerse cargo del animal. «Me dijeron no podían hacer nada, que pusiera un peso sobre el cubo para que la rata no se escapara y que volviera a llamar el lunes al 010», relata.

Dice que en varias ocasiones se puso en contacto con la concejalía de Medio Ambiente pero que sigue esperando una solución por parte de la Administración local. «Me dicen que tenemos que desratizar, y eso ya lo hicimos. Y que tienen que hacerlo también el resto de comunidades que hay en el patio de vecinos. Pero es que las ratas siguen entrando en mi casa. Supongo que suben por las alcantarillas, pero es que esto ya es un problema de salud pública», se queja.

María José comenta que en su casa hay dos menores, uno de 15 años y una niña de 5. Y que su habitación da al patio interior. «No puedo airear. No puedo tener nada abierto por miedo a que entren. Y cuando abro la ventana de la cocina tengo que quedarme allí con una escoba, para espantarlas por si quieren entrar». Dice también que tiene pánico a poner la lavadora por si le salta alguna. «Es que nos dimos cuenta de que algo pasaba porque desaparecía el pienso del perro. Al mover la lavadora nos encontramos allí la comida. Se la robaban y la escondían allí», recuerda.

Desde el Ayuntamiento indicaron que en los últimos días se realizaron labores de prevención de colonias de ratas en el barrio y recordaron a los propietarios de parcelas que deben mantenerlas limpias.