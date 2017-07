Alerta en las Rías Baixas por la mala calidad del aire, con polvo del Sáhara

0

El departamento de Calidade de Aire de MeteoGalicia, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, activó un aviso rojo para mañana por la mala calidad del aire en la provincia de Pontevedra, concretamente en la zona de las Rías Baixas, por la presencia de un nivel elevado de partículas de polvo sahariano. En esta situación influye directamente la entrada de una masa se aire procedente del norte de África, que trae consigo estas pequeñas partículas de polvo. El fenómeno puede compararse al de la calima que se da en las islas Canarias.

«Cando hai ventos do sur, poden arrastrar partículas de po procedentes do Sáhara, que o que fan é aumentar a concentración no aire das partículas inferiores a dez micras (PM10). Son fenómenos que se suceden varias veces ao ano e que o que provocan é un empeoramento en xeral da calidade do aire», explica Xosé Veiras, biólogo y miembro del área de calidad del aire de Ecoloxistas en Acción.

En cuanto a los niveles de partículas de polvo sahariano que suelen ser normales, Veiras explica que «a media para todo o ano está en 40 microgramos por metro cúbico e o normal é non superar 50 microgramos por metro cúbico durante máis de 35 días ao ano». Estas partículas inferiores a diez micras no tienen una única procedencia: «Teñen en parte unha orixe natural e outra antropoxénica. E poden ser desde o fume dos coches ata o po do Sáhara, ou mesmo dunha obra e que se queda no aire ou incluso tamén poden ser salpicaduras do mar. Por exemplo, a Torre de Hércules sempre dá valores moi altos e o estudo que encargou a Consellería concluiu que era pola presenza de pequenas gotas de auga», explica.

Una elevada presencia de estas partículas puede aumentar la susceptibilidad frente a infecciones respiratorias, además de irritación nasal, de garganta y escozor en los ojos: «Nas persoas que teñen problemas respiratorios, como asma, podería supoñer un empeoramento», comenta. Deben extremar las precauciones los niños, mayores, las embarazadas y los adultos que padezcan enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

En cuanto a la calidad del aire que hay en Galicia, Veiras asegura que en general es buena: «Non hai moito problema de episodios de contaminación alta durante varios días, fóra das cidades ou da contorna dalgunhas industrias», comenta. Precisamente, a última hora de la tarde de ayer, MeteoGalicia registró muy mala calidad del aire en la estación de Santa Sofía, en Ferrol por precisamente presencia de partículas inferiores a diez micras y a primera hora de la mañana de ayer Vigo también registró malas condiciones del aire, pero esta vez, por la presencia de dióxido de nitrógeno, coincidiendo con hora punta de tráfico.

Muere en playa América

Por otro lado, un hombre de 46 años, vecino de Mondariz, falleció ayer sobre las 17.00 horas tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se bañaba en Praia América, en Nigrán. Los socorristas, con el apoyo de varios bañistas, lo trasladaron a la arena para intentar reanimarlo mientras llegaba la ambulancia, pero nada pudieron hacer para salvarlo. La víctima tenía problemas de corazón. Tras recibir la llamada del servicio de salvamento de la playa, el 112 movilizó a la Guardia Civil, a la Policía Local del municipio y Protección Civil de Nigrán y al 061, informa Carlos Ponce desde la delegación de La Voz de Galicia en Vigo.