Villares ofrece a Beiras fusionar las tesis oficiales con las de los críticos

La Voz de Galicia MARIO BERAMENDI

Santiago de Compostela 14/07/2017 13:51 h

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha anunciado esta mañana la disposición de la coordinadora que encabeza a que se fusionen las tesis oficiales con el documento político que presentaron los críticos y que fue respaldado por Beiras en las redes sociales hace unos días. Consciente del poder de arrastre que tiene el histórico líder con sus intervenciones ante un plenario en el que participarán mañana 2.400 personas, Villares ha tendido así la mano con un ofrecimiento que, a su juicio, tiene un único objetivo: colocar a En Marea como instrumento útil ante los problemas reales de la gente y no como una organización que proyecta constantes divisiones internas. «Todas as achegas son útiles porque ao final de todo En Marea non é máis que unha ferramenta ao servizo da cidadanía», ha explicado. Villares ya advirtió hace días que el respaldo de Beiras al documento de los críticos era un posicionamiento político, no orgánico, es decir, que ese aval no suponía que el fundador de Anova aspostase, como sí hacen los críticos, por una portavocía rotatoria cada seis meses, lo que supondría minar su liderazgo político.

Villares también se ha referido esta mañana al comunicado emitido ayer por Podemos Galicia, y ha insistido en que, pese al anuncio del partido de no asistir, está en juego lo importante, que es que la gente defraudada «coas políticas do PP» tienen un instrumento en el que participar, una alternativa de esperanza. «Todos defendemos o mesmo, somos un espazo de unidade, non un partido, e o importante de Podemos é que no seu comunicado ten algo de positivo, que recoñece a liberdade individual das súas bases de poder participar no proxecto de En Marea, e para nós iso é o importante, un espazo que non pide carnés a ninguén, onde todos e todas cabemos».