Gonzalo Caballero: «Estoy dispuesto a dar un paso al frente en el PSdeG»

redacción / la voz 14/07/2017 05:00 h

Santiago. En un día aún por determinar de la próxima semana. Ahí comenzará la que podría ser la carrera de Gonzalo Caballero hacia las primarias del PSdeG. Por el momento -afirma el economista- no hay una decisión firme, pero sí una convicción y un compromiso. La primera: «Hay que abrir una nueva etapa en Galicia que nos permita reconectarnos con el electorado socialista». El segundo: «Estoy dispuesto a dar un paso al frente para liderar el PSdeG si es la mejor opción para el partido». Y para saber hacia dónde debe encaminarse la formación socialista en esa nueva etapa y si la persona adecuada para liderarla es Gonzalo Caballero es necesario, sostiene, hablar con las bases.

Así que los días que quedan de julio y el mes de agosto los dedicará Caballero a recorrer las agrupaciones gallegas. De momento le han llegado, dice, peticiones de una treintena de agrupaciones, pero quiere llegar más allá: «Trataré de patear todas las agrupaciones posibles y visitar por lo menos todas las comarcas en este tiempo». Un propósito similar al asumido por Pedro Sánchez cuando decidió luchar por recuperar el liderazgo del PSOE. Caballero, que apoyó a Sánchez en las primarias de mayo, cree que con su victoria el PSOE ha conseguido reconectarse con la sociedad, «y el PSdeG tiene que hacer lo mismo y abrir un nuevo ciclo en clave gallega».

Caballero percibe que los militantes socialistas gallegos «tienen vocación de cambio» y por eso quiere conocer de cerca sus impresiones para avanzar dando pasos firmes. «Hay que crear un liderazgo que genere partido y estructura. No es el momento de decir si voy a dar un paso al frente o no. Yo tengo buenas vibraciones con respecto a las primarias, pero también me preocupa que después haya una dirección sólida. Estoy dispuesto a dar un paso al frente si esa es la mejor opción, y eso se sabe hablando con las bases», insiste.

Con esta decisión, Gonzalo Caballero se convierte en el primer socialista gallego que muestra su disposición a encabezar el PSdeG. Otro de los posibles aspirantes, el actual alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, se autodescartó hace algunos días para la carrera por el liderazgo del partido, aunque está recibiendo presiones para dar un paso adelante. Otros dos posibles candidatos, la presidenta de la gestora, Pilar Cancela, y el portavoz parlamentario, Xaquín Fernández Leiceaga, no han aclarado de momento si concurrirán o no a las primarias que se celebrarán en el mes de septiembre.