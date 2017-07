«Moitos xa pensabamos en suspender as excursións»

0

La Voz de Galicia S. A.

Redacción / La Voz 13/07/2017 07:24 h

El presidente de la Asociación Galega de Axencias de Viaxes (Agavi), Juan Rivadulla, ha recibido con alegría la suspensión de la huelga indefinida: «É un gran alivio, é tanto que o é. En canto a xente o saiba vaise alegrar», asegura tras reconocer que su agencia y otras ya se estaban planteando anular las excursiones programadas para los próximos 15 días: «Moitos xa pensabamos suspender as excursións e a devolución dos cartos para non ter problemas. Estabamos valorando esa posibilidade. A decisión iámola tomar mañá [por hoy], á espera do que acontecera hoxe [por ayer]. Así, desta maneira, facilítansenos moito as cousas», afirma aliviado. Desde las agencias de viajes se gestionan excursiones fuera de la comunidad, pero también a las Rías Baixas, la Ribeira Sacra, Santiago, Finisterre, etcétera, además de las organizadas por colectivos: «Agora é a tempada alta, é cando máis se fan. E coma nós, moitas axencias. É impresionante a cantidade de autobuses que se moven estes días. Se houbera finalmente a folga indefinida a cousa sería grave e estaríamos atados de mans, non poderíamos facer nada, só queixarnos», asegura. Rivadulla también explicó que el paro indefinido supondría un duro golpe para la imagen de Galicia: «Se un turista nada máis chegar ao aeroporto non ten bus, e despois chega ao hotel e tampouco ten excursión, íalle facer unha graza... Iría en prexuízo da imaxe de Galicia, co que costa traballala durante o ano», indica tras explicar que la ausencia de autobús en el aeropuerto favorecería la aparición de taxis sin licencia.