Ribadeo controla al milímetro sus 50 terrazas pintándolas en el suelo

La Voz de Galicia j.a.

ribadeo / la voz 13/07/2017 05:00 h

Operarios municipales de Ribadeo comenzaron ayer a pintar en el suelo el espacio que unos 50 hosteleros tienen concedido para instalar sus terrazas por todo el casco urbano. El objetivo es «evitar excesos», en palabras del alcalde, Fernando Suárez, un vicio habitual en zonas turísticas. En Ribadeo no ocurre así. «O autorizado, que non sempre é o que piden, axústase estritamente ao pagado. E quen non paga, non pon terraza», añadió el alcalde. El Concello ingresa 23.000 euros.

La ordenanza ribadense presenta similitudes con la que se aplica en ciudades como Lugo o Santiago, para congeniar el movimiento económico de la hostelería y los derechos de los peatones. Al autorizarse, el hostelero recibe un plano con el número de mesas, sillas y su ubicación, que debe estar expuesto en un lugar visible. «Así, cando chega a policía a facer unha inspección non hai problema, e se alguén se excede, xa sabe o que lle espera», añadió Suárez. El año pasado, el Concello levantó al menos dos terrazas. También se promueve una homogeneidad en la estética y están prohibidas mesas o sillas de propaganda.