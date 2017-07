La madre de Candela y Amaia: «O asasino debe cumprir toda a pena»

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia López Penide

Pontevedra / La voz 13/07/2017 05:00 h

La madre de Amaia y Candela, las dos pequeñas asesinadas por su padre en Moraña, ha roto su silencio para crear una página de Facebook exigiendo que no se derogue la pena de prisión permanente revisable a la que ha sido condenado su exmarido, David Oubel. «O asasino de Candela e Amaia sentenciado a esta pena debe cumprir toda a súa condena, xa que se axusta aos seus actos», asegura Rocío Viéitez Ferro.

Explica que su decisión de exponerse públicamente obedece únicamente a su petición de que «non se derrogue esa lei», ya que está convencida de que, si esto llegase a ocurrir, «a revisión [da condena que puidese recaer sobre David Oubel] sería moito antes dos vinte e cinco anos». En este punto, Rocío tiene claro que «se se reinsire aos vinte e cinco anos ou non, queda nas mans de psicólogos avalialo».

Por el contrario, su mayor temor es que la revocación de la prisión permanente revisable derive en una pena por el doble asesinato de sus hijas que permita a Oubel la posibilidad de acceder a una revisión a los doce o tres años de cárcel. «A iso é ao que me nego», sostiene a través del Messenger. Insiste en que una potencial derogación de la reforma legal que entró en vigor el 1 de julio del 2015, apenas unas semanas antes del doble crimen, abriría la puerta al asesino de sus hijas «a entrar no sistema de condenas actual». «E iso é o que non quero», añade.

¿Es lo mismo cadena perpetua que prisión permanente revisable? Se trata de un castigo penal reciente en España. Algunos países europeos cuentan con una legislación semejante. En todo caso no puede equipararse a lo que coloquialmente se conoce como «cadena perpetua» ya que varios supuestos lo impiden. IAGO GARCÍA

En este punto, Rocío Viéitez recuerda que esta pena se está aplicando, con mayor o menor grado de similitud con la legislación española, en otros países europeos «e non pasa nada». Por eso es por lo que se pregunta: «Acaso aquí temos que ser tan correctos coa posibilidade de reinserción dos presos que nos esquecemos das vítimas?».

Pese a lo que pudiera inferirse de sus palabras, deja claro que defiende que las condenas tienen que cumplir un papel rehabilitador. Esto es, su objetivo último tiene que ser el de contribuir a la resocialización de los reclusos. «Creo na reinserción. Non creo na pena de morte. E creo na Xustiza, pero xusta», sostiene, al tiempo que remarca que su intención es la de «sensibilizar sobre o punto de vista das vítimas con respecto a unha sentenza que queren quitar todos os partidos agás o PP».

A este respecto, Rocío Viéitez deja entrever que está «preparando os medios para solicitar que non se anule», lo que explica que haya dado el paso de crear una página de Facebook buscando que la presión ciudadana haga recapacitar a aquellas personas, políticos o no, que apuesten por la anulación de la prisión permanente revisable. Es por eso por lo que la madre de Candela y Amaia se dirige a los usuarios de esta red social: «Preciso a vosa axuda para exercer presión. Por elas, por min, prégovos empatía para comprender desde a nosa perspectiva e que o difundades para que esa pena se manteña».

Traslado de David Oubel

Por su parte, su exmarido, David Oubel, apuraba ayer sus últimas horas en la prisión pontevedresa de A Lama, ya que la intención de Instituciones Penitenciarias es la de trasladarlo a una cárcel de fuera de la comunidad autónoma para que comience a cumplir la pena impuesta el pasado jueves por la Audiencia de Pontevedra. En principio, estaba previsto que el desplazamiento del morañés al penal leonés de Mansilla de las Mulas, centro en el que estaba recluido prácticamente desde su arresto después de que se hubiera tenido conocimiento de la existencia de unas amenazas de muerte en A Lama.

La Fiscalía de Pontevedra defiende el cumplimiento efectivo de treinta años de condena antes de que se pueda acceder a cualquier posible revisión de la pena. Esto solo se podrá llevar a cabo previa petición del propio David Oubel.