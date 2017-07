Examinan las cámaras para saber cómo se produjo el accidente mortal del Mini

0

La Voz de Galicia

A Coruña / La voz 13/07/2017

Aunque no han trascendido los detalles, el equipo de atestados de la Policía Local de A Coruña ya tiene clara la causa del accidente que en la madrugada del martes le costó la vida al coruñés J. S. N. S, de 16 años, y que provocó graves heridas a otros cuatro jóvenes. El siniestro ocurrió sobre las dos y media de la madrugada cuando el vehículo en el que viajaban, un Mini de color rojo, se salió de la vía, en la avenida de Alfonso Molina, el principal acceso a la ciudad de A Coruña, y terminó volcando en una zona ajardinada tras llevarse por delante un árbol. Según las primeras versiones, el conductor perdió el control del coche supuestamente «por un exceso de velocidad».

Las investigaciones se están centrando en el visionado de las grabaciones de las cámaras de control de tráfico que hay en la avenida, tanto las de la Dirección General de Tráfico, existentes desde el puente de A Pasaxe, como las municipales que controlan la circulación hasta las vías interiores de la ciudad, señalaron fuentes de la investigación. La documentación sobre el caso ya se encuentra en posesión del juez que lleva el caso, que está bajo secreto judicial.

Aún quedan otras pruebas, «quizás las fundamentales», dijeron las mismas fuentes, que esperan a hablar con los cuatro heridos que viajaban en el coche siniestrado, pero están a la espera de la autorización médica, y dos de los lesionados aún se encuentran ingresados en la uci del Chuac. El equipo de atestados también está a la espera de otras pruebas médicas para conocer el estado en el que se encontraba el conductor en el momento del accidente.

El conductor fue a Culleredo a buscar a sus amigos a una verbena

El conductor del coche siniestrado es P. B. T., de 21 años. Se desplazó al municipio de Culleredo para recoger a sus amigos, que se encontraban en la verbena de las fiestas de Vilaboa. El joven sufrió un traumatismo craneoencefálico y está en la uci del Chuac. En Vilaboa se subieron al Mini rojo J. S. C. A., de 20 años, que también sufrió lesiones en la cabeza, y las hermanas C. O. G. P, de 20, con fracturas en las piernas, y C. O. G. P., de 16 años, con un traumatismo abdominal. También subió J. S. N. S., de 16 años, que murió en el accidente. Tanto el conductor como los otros tres heridos «se encuentran estables, dentro de la gravedad», según fuentes próximas a los jóvenes.

Entierro del joven

El adolescente fallecido en el accidente de tráfico fue enterrado a mediodía de ayer en el cementerio coruñés de San Amaro. Por la tarde se ofició un funeral al que asistieron numerosas personas.