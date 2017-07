Condenada a siete meses de cárcel por incumplir el régimen de visitas Tendrá que indemnizar con la cantidad de 3.000 euros al padre de sus hijos

La Voz de Galicia C. López

Ferrol / La Voz 13/07/2017

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ferrol acaba de condenar a la coordinadora de la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (Agamme) con la pena de siete meses de prisión como autora de un delito de desobediencia grave a la autoridad. En el fallo se establece, asimismo, que tendrá que indemnizar con la cantidad de 3.000 euros al padre de sus hijos, por haber incumplido el régimen de visitas que tenían establecido por una sentencia de la Audiencia de A Coruña.

La juzgadora ferrolana considera probado que la madre estaba obligada a entregar a los menores en el punto de encuentro de A Carón determinados días de la semana para que fueran recogidos por su padre, pero señala una serie de días del año 2014 en los que, si bien se personó en las puertas del centro, las visitas no se llevaron a efecto.

Dos profesionales del punto de encuentro declararon en el juicio como testigos, relatando que cuando las visitas se llevaron a cabo en el centro no hubo problemas, pero que cuando el padre tenía que recoger a los niños para llevárselos durante unas horas nunca fue posible. Afirmaron que la madre no colaboraba ni facilitaba la entrada de los menores y delegaba la decisión de hacerlo o no en los menores. La jueza destaca de la madre la «voluntad renuente al cumplimiento del mandato, obstinada y grave, por la reiteración de la conducta, estimando concurrentes todos los elementos del tipo penal, por lo que procede el dictado de un pronunciamiento condenatorio». Con anterioridad ya se le habían impuesto dos multas.

La acusación particular fue ejercida por el padre de los menores, representado por la abogada Margarita Durán.