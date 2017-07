La consulta catalana enfrenta a los socios de En Marea antes del plenario

0

La Voz de Galicia Mario Beramendi

Santiago / La Voz 12/07/2017 05:00 h

Referente y fundador de Anova, Xosé Manuel Beiras se pronunció hace apenas unos días en Barcelona a favor de la consulta catalana. «Hay que hacer el referendo, pase lo que pase [...] y en mi opinión @EnComu Podem no puede tener dudas en ese sentido», dijo, lanzando un dardo a Ada Colau y a todo el sector de Podemos que, a nivel nacional, ha mostrado una cierta ambigüedad en la posición sobre la consulta.

No ha sido el caso de Alberto Garzón, el referente de Izquierda Unida, quien se ha pronunciado en las redes sociales abiertamente en contra del proceso. «Es legítimo querer dejarnos aquí con Borbones y Bárcenas e ir de las manos de Pujoles, como lo es creer que eso no resuelve problema alguno», escribió en su cuenta de Twitter.

Las reacciones desde Galicia no se hicieron esperar. Sobre todo desde el ala de Anova, donde algunos de sus miembros arremetían, precisamente, contra el que es referente estatal de Esquerda Unida, uno de sus socios en En Marea. Antón Dobao, de la dirección de Anova, llegó a escribir lo siguiente: «Alberto Garzón... Jesucristo bendito, que nivel de raciocinio... E seguimos intentando entender o mundo que nos envolve» o «Algúns deben pensar que para proclamar unha república federal en España ten que vir o rei e asinar un decreto para retocar a Constitución», son algunas de las frases que deslizó Dobao en las redes. La consulta catalana pone así al descubierto las contradicciones entre los socios de En Marea, donde miembros de Anova arremeten contra las tesis de Esquerda Unida, su socio, a solo unos días del plenario. El propio Villares ha defendido la consulta catalana, mientras que otros compañeros de En Marea se han mostrado en silencio.

Debate ideológico de fondo

Más allá de cuestiones sobre la forma que toma el partido instrumental y cómo configura su dirección, en En Marea hay ahora un debate de fondo que el conflicto con Cataluña vuelve a poner encima de la mesa. Y es en qué medida prevalece el carácter nacionalista o no de la formación. Hay un sector de En Marea partidario de preservar el cariz nacionalista, en el que están una parte de Anova, Cerna y el propio Luís Villares, y una corriente que considera prioritaria la alianza popular de clase a nivel de todo el país, lo que pasa por afianzar el pacto con Podemos. De ahí la buena relación de Xulio Ferreiro, de Marea Atlántica, y Antón Gómez Reino, próximo a Pablo Iglesias. El ala nacionalista, en cambio, sostiene que consolidar este modelo conduce a la larga a convertir En Marea en una sucursal de Podemos, y por eso hay voces que lamentan la invisibilidad de la acción política del grupo en Madrid.

Los diputados en el Congreso se niegan a rendir cuentas en la asamblea del próximo sábado

El orden del día de la asamblea que En Marea celebra este sábado establece, textualmente, que a las 11.15 horas está prevista la rendición de cuentas de los diputados en el Congreso y que a las 11.55 horas lo harán los del Parlamento gallego. Pues bien, los segundos sí comparecerán ante el plenario para someterse a la asamblea, pero no los que tienen silla en la carrera de San Jerónimo. El pasado 3 de julio, los diputados Yolanda Díaz, Miguel Anxo Fernán Vello, Antón Gómez Reino y Ángela Rodríguez celebraron una reunión en Santiago en la que adoptaron, por unanimidad, el acuerdo de abrir un calendario para rendir cuentas a la ciudadanía en varios puntos de Galicia y en el que mostraban su malestar por no haber sido informados de la inclusión en el orden del día de la asamblea de En Marea. No avala con su firma esa reunión Alexandra Fernández, de Anova, que emitió un voto particular. Según los cuatro diputados, el grupo ya hace un trabajo de rendición de cuentas ante la ciudadanía, y advierten de que el plenario del sábado tiene otra función porque se va a dar un debate político sobre En Marea, un debate en el que los diputados aseguran que quieren participar, pero no como grupo.

De hecho, en el acta de la reunión del día 3, dicen lo siguiente: «Ante a inclusión na orde do día do plenario do sábado día 15 de xullo dun punto relativo ao grupo parlamentario, temos que manifestar a nosa sorpresa porque, como ten sido habitual nos últimos meses, non fomos avisados nin consultados pola coordinadora; en segundo lugar, porque lamentamos que se entenda a rendición de contas como un breve e mecánico punto circunscrito a un formato unidireccional; entendemos a rendición de contas como un diálogo interactivo que require metodoloxías non contempladas no plenario».

Beiras se posiciona con el sector crítico del partido que cuestiona a la coordinadora y el liderazgo de Villares

El sector crítico de En Marea, en el que están un sector de Anova, Esquerda Unida, Podemos y Marea Atlántica, hizo públicas ayer en una página web las enmiendas que llevará al plenario del sábado. Todos comparten una visión crítica hacia la coordinadora que lidera Villares y apelan a la necesidad de recuperar el espíritu de unidad popular.

En una de sus enmiendas, concretamente, vuelven a plantear la necesidad de una portavocía rotatoria (cada seis meses) y colegiada para En Marea, con dos mujeres y un hombre, algo que ya propusieron con anterioridad para evitar que Luís Villares fuese a la vez el portavoz parlamentario y el orgánico. Ese pulso ya lo perdieron los críticos en el anterior plenario, cuando Villares, con el apoyo de Beiras, se hizo con el liderazgo del partido contra todo pronóstico. Sin embargo, la principal novedad ahora es que Beiras hizo ayer público su respaldo en las redes al documento político de los críticos; habrá que ver qué alcance tiene esta postura en el futuro político de Villares al frente de En Marea.

Un cambio sustancial

Beiras avaló ayer en las redes sociales las tesis de quienes, en la forma y en el fondo, presentan una enmienda a la totalidad al actual modelo; el histórico líder aplaude el texto que lleva por título Recuperar En Marea, y que pide volver a los principios de la Asamblea de Vigo, celebrada en julio del pasado año.

Los críticos, respaldados ahora por Beiras, proponen recuperar el espíritu con el que surgió el partido tras el manifiesto de los alcaldes del cambio Martiño Noriega (Santiago), Xulio Ferreiro (A Coruña) y Jorge Suárez (Ferrol). Y en el apartado referente a la carta financiera de En Marea, redactada por la coordinadora de la formación, rechaza la iniciativa que incluía la propuesta del lucro cesante (defendida por Villares), que anularía el techo de tres veces el salario mínimo para quienes ganaban más antes de llegar a la política.

La guerra abierta ahora en En Marea solo puede entenderse como una respuesta a lo ocurrido el pasado mes de abril. Villares sorprendió a todos encabezando una lista junto a los que eran precisamente sus opositores en la que se le negaba la condición de portavoz. Sin embargo, después llegó a un acuerdo con las dos listas alternativas a la suya, y logró hacerse con el liderazgo orgánico gracias al apoyo de los nacionalistas de Cerna (Mario López Rico y Luis Eyré) y del sector crítico de Anova, liderado por David Rodríguez.