Los empresarios creen que una huelga indefinida del transporte tendrá graves efectos en la economía gallega

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antón Arias, ve «difícil» una solución para el conflicto del transporte de viajeros por carretera y augura que tendrá consecuencias negativas en la economía de la comunidad: «Si esto va a adquirir un carácter indefinido, los efectos van a ser muy importantes en el conjunto de la economía gallega», dijo ayer en una entrevista a Radio Galega en la que también apostó por realizar «un esfuerzo realmente importante» durante esta semana, según recoge Europa Press.

«Yo espero que esto no entre en un callejón sin salida y que entre todos seamos capaces de encontrar una solución», afirmó tras reconocer que el tiempo apremia: «Es cierto que queda muy poquito tiempo, porque hay un anuncio de huelga indefinida para la semana que entra y quedan pocos días de negociación», añadió tras insistir en que a día de hoy «es difícil vislumbrar una solución».

Además de los posibles graves efectos para la economía gallega en general, si finalmente se mantiene la huelga indefinida convocada para este jueves, las anteriores jornadas de paro -celebradas los martes y miércoles de las tres últimas semanas- han permitido que el sector turístico le vea los colmillos al lobo. Metidos de lleno en el mes de julio, el golpe ya empieza a temerse al oír las quejas de turistas y operadores de viajes de media distancia, que mueven miles de personas cada verano y no encuentran empresas de buses que garanticen las salidas. Los hosteleros de Santiago temen quedarse sin los excursionistas de Portugal y de comunidades autónomas cercanas y ya fueron testigos de la desesperación de los turistas que «sin información y sin servicios mínimos» en los días de paro comprobaron que el autobús del aeropuerto no funcionaba y que los taxis de la ciudad no eran suficientes para cubrir la demanda.

El sector hostelero de Sanxenxo comparte la misma inquietud, pero todavía no han percibido una incidencia directa. Además, de activarse la huelga indefinida, destinos como Fisterra o la Costa da Morte pueden despedirse temporalmente de las excursiones que parten normalmente desde Santiago o A Coruña. La huelga también afectaría a los cruceristas.

Los paros convocados mañana y pasado podrían seguir a partir del jueves

Para mañana y pasado hay convocadas nuevas jornadas de huelga, y además, si no hay cambios, el paro tendrá carácter indefinido a partir de este jueves, día 13. Esta semana será decisiva a la hora de desbloquear la situación.

Xunta y trabajadores llegaron a un principio de acuerdo relacionado con el blindaje del empleo, pero esta semana se sabrá si se ratifica. En cambio, las posturas están más distanciadas entre la patronal y la Administración gallega.