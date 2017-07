«Volvémonos tolos para atopar auga e evitar cortes»

0

La Voz de Galicia María Cobas

O Barco / La Voz 09/07/2017 05:00 h

En el municipio ourensano de Vilamartín de Valdeorras hace casi dos meses que el alcalde, Enrique Álvarez Barreiro, publicó un bando recordando a los vecinos la prohibición de utilizar el agua de la traída para regar las huertas, lavar el coche o llenar las piscinas. Los niveles de las diferentes captaciones apremiaban la necesidad de tomar medidas, y así ha sido. En la actualidad los vecinos no sufren cortes en el suministro, aunque en algunos pueblos sí hubo incidencias semanas atrás.

«Solucionamos o problema aproveitando mellor os mananciais que había e tamén bombeando dende o río Sil», explica Barreiro. Dos bombas están ayudando estos días a sacar agua del cauce para abastecer las viviendas del casco urbano y de los núcleos rurales más poblados (Valdegodos y Arcos). Pero la previsión no es buena y desde el gobierno local ya estudian nuevas medidas. «En breve tramitaremos ante a Confederación Hidrográfica Miño-Sil o permiso para facer unha captación de urxencia desde o río Farelos», señalaba el regidor. ¿Están notando los vecinos la falta de agua? «Non. Notámola nós, porque nos volvemos tolos para atopar auga e evitar cortes. Pero os veciños non», responde el alcalde. No es una situación nueva: «Estamos bombeando desde novembro do ano pasado, porque incluso no inverno tivemos que facelo porque o manancial de Valdegodos non creceu o suficiente. E a cousa vai seguir, porque aínda que chova un pouco, non chega para abrir as fontes. Para ter auga no verán facía falta que tivera nevado no inverno, e non nevou o suficiente», remata.