Luís Villares: «O meu futuro como portavoz de En Marea decidirano os inscritos»

Luís Villares, na sede do grupo, cre que hai que debater de proxectos, no de persoas

La Voz de Galicia

09/07/2017

Xuíz dende moi novo, Luís Villares (Lugo, 1978) irrompeu na escena política hai menos dun ano. No tempo que leva na primeira fila xa se decatou de que este non ía ser un camiño doado.

-¿En que se diferencia En Marea dun partido convencional?

-En moitas cousas. Primeiro, na relación que ten con esas persoas que conforman o espazo político. Non nos definimos como un partido e nos recoñecemos uns a outros polos valores que compartimos, alén dunha relación orgánica.

-Vostedes dixeron que eran un partido instrumental...

-Xuridicamente non nos quedou máis remedio que ser un partido para concorrer ás eleccións. Pero somos un espazo.

-¿En que se concreta iso?

-Un exemplo: mira a relación de En Marea coas mareas municipais, non nos fai falta ter unha relación orgánica con Compostela Aberta para que nos recoñezamos como parte dese mesmo espazo. Basta compartir un conxunto de ideas. Tamén nos diferenciamos dos partidos na flexibilidade na participación. Non estamos pechados ás persoas nin se lles pide un carné.

-¿Non cre que hai similitudes cos partidos convencionais? Por exemplo, refírome ás loitas polo poder interno ou aos acordos dos grupos que forman En Marea, acordos nas cúpulas...

-As similitudes poden vir determinadas á hora de establecer as ferramentas de traballo ordinario. Pode recordar, pero non vexo moitos parecidos. O reparto de poder no espazo de En Marea faino un só suxeito, que é o conxunto das persoas inscritas, que son as que teñen todo o poder na organización.

-¿Non hai decisións que se toman de arriba abaixo? ¿Non hai decisións que referendan as bases e que son previamente cociñadas polas cúpulas?

-Non, todo o contrario. É ao revés; nós agora temos unha coordinación, un consello das mareas, que foi elixido polas persoas inscritas. E iso é de abaixo arriba. E foi o mesmo procedemento que se seguiu para a posición de En Marea coa moción de censura proposta por Podemos no Parlamento. Non aceptamos outra forma de funcionar. Non recoñecemos máis autoridade que a que emana das persoas inscritas. Isto afástanos do modelo clásico.

-¿Síntese vostede cuestionado como líder orgánico de En Marea?

-Non creo que sexa unha cuestión de persoas. É certo que temos un debate interno, existe, e é evidente, pero é máis sobre a morfoloxía da organización e o rumbo que toma. Do contrario, sería un debate pobre. Eu xa o dixen e o repito: o meu futuro en En Marea decidirano os inscritos.

-Xa, pero é evidente que hai un sector que non quere que o portavoz parlamentario e o orgánico sexan a mesma persoa...

-Esta cuestión foi sometida xa en diversos momentos a un debate interno no propio plenario de Compostela, en decembro; e houbo unha decisión moi clara da asemblea a efectos de non establecer incompatibilidades.

-¿Cre vostede que ao mellor hai unha operación de desgaste dos críticos para que non repita como candidato nas próximas autonómicas?

-As autonómicas están aínda moi lonxe. Eu vinculo todo o que está a acontecer ao propio dinamismo de En Marea, a unha organización que vén de nacer e á que aínda se lle está dando forma. Isto ten interese político, ver cal é a evolución do espazo de unidade popular, que naceu alentado por Beiras hai xa máis de cinco anos.

-A rumoroloxía interna apunta a que Martiño Noriega podería ser un dos candidatos á Xunta no 2020...

-Insisto, iso será unha cousa que no seu momento lles corresponderá decidir aos inscritos. Eles terán a última palabra.

-¿Que posición cre que vai manter Beiras no próximo plenario ante as voces que o discuten?

-Non me atrevo a dicir o que pode facer Beiras. Pero tendo en conta estes cinco anos, a súa posición será a de sempre: o protagonismo ten que ser das persoas inscritas, delas depende a continuidade deste espazo.

-Non me refiro a nivel teórico ou xeral, senón a como vai reaccionar Beiras respecto de quen cuestiona o seu rol como líder...

-Beiras durante todo o primeiro cuadrimestre ate o 2 de abril, que se constituíu a nova coordinadora, dixo claramente que el consideraba que neste momento de consolidación deberían coincidir as portavocías orgánica e parlamentaria. Dende aquela pasou pouco tempo, e o normal é que a súa posición non variara en tres meses.

-O outro día o alcalde de Ferrol facía unha chamada a deixar de falar de cuestións internas e falar da xente e dos seus problemas...

-Iso é o que intentamos en En Marea dende o seu nacemento e no que eu sempre estiven ocupado.

-No partido de En Marea hai un debate orgánico, pero tamén ideolóxico. ¿Non hai unha pugna entre un sector nacionalista e un sector máis afín a Podemos?

-Até agora díxose unha cousa que non era certa, que o espazo de Podemos non estaba representado na coordinadora. A Gonzalo Rodríguez propúxoo Podemos, e Elena Cores é de Podemos. En Marea é transversal, e naceu como un proxecto no que teñen cabida os nacionalistas e os non nacionalistas. Somos un espazo político soberano de adscrición individual.

-¿Non cre vostede que a acción política de En Marea no Congreso está absolutamente fagocitada por Podemos?

-Non. Para empezar o propio nome de En Marea está presente. Grazas á acción política que está levando a cabo, os debates que interesan no noso país e ás súas maiorías sociais están presentes no Parlamento español.

-¿Por exemplo?

-Pois todo o debate da AP-9 ou o que está a acontecer con Ferroatlántica, ou mesmo con outras cuestións relacionadas coa pesca e coa construción naval.

-Raúl Asegurado, de Anova, dixo que na súa coordinadora había traidores e tránsfugas...

-A crítica sempre é admisible e desexable, máxime nun espazo plural como o noso, pero sen entrar en descualificacións.

-¿En que se diferenza En Marea de AGE?

-En Marea é a evolución natural de AGE, pero coa ampliación a máis espazos políticos. AGE era unha coalición e isto xa non o é. Somos un proxecto de participación individual, aínda que hai partidos que exercen de motores. E hai xente á que lle custa entendelo.