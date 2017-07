Los dueños de casas turísticas piden formar parte del Consello Galego de Turismo

09/07/2017

La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, ha enviado una carta a la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, en la que solicita la incorporación de la entidad en el Consello Galego de Turismo: «Tendo en conta a importancia que no sector teñen as vivendas destinadas a aloxamentos vacacionais ás que representa Aviturga, consideramos de vital importancia formar parte daquelas empresas públicas ou organismos sectoriais nos que se tomen decisións vinculadas ao desenvolvemento de políticas turísticas en Galicia. Estamos convencidos de que temos moito que achegar a este sector, sempre co obxectivo común de mellorar a calidade de Galicia como destino turístico sustentable», indica Aguín. En la misiva, que fue enviada el pasado 5 de julio, Aviturga recuerda que el Consello Galego de Turismo está integrado por distintos representantes del sector.