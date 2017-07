Perú veta la entrada a un gallego al que confunde con un narco de igual nombre

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Marta Vázquez

Ourense / La Voz 08/07/2017 05:00 h

Lo que se planificó durante meses como unas felices vacaciones se ha convertido en una de las peores pesadillas de sus vidas para una pareja ourensana. Alejados durante la mayor parte del año porque él reside en Panamá y ella en la ciudad de As Burgas, decidieron hace meses que pasarían tres semanas del mes de julio, sus vacaciones, en Perú. Compraron los billetes de avión, reservaron los hoteles, contrataron excursiones y, cómo no, adquirieron las entradas para visitar Machu Picchu, un lugar al que ambos siempre habían querido ir. Todo parecía perfecto hasta que llegó la hora de entrar en el país. Ella, Bárbara Canedo, no tuvo problemas. El 1 de julio su vuelo llegó a Lima sin incidentes y, tras superar los controles de aduanas, se quedó en el aeropuerto para esperar a su pareja, Julio Rodríguez González, quien a día de hoy no ha conseguido todavía superar ese trámite. Aquel mismo día su vuelo llegó en hora al aeropuerto, pero en cuanto se dirigió al control de pasaportes, le indicaron que tenía una alerta de Interpol por ser una «persona buscada», y le informaron de que no podía entrar en el país y que sería devuelto a Panamá en el primer avión disponible. «Traté de dialogar con el personal de migración del aeropuerto para explicarles que era un error, pero ni me escucharon ni quisieron hacer más averiguaciones para aclararlo; solo me repitieron la palabra reembarque una y otra vez, y ni siquiera me dejaron hablar con mi pareja, para contarle lo que estaba pasando», explica Julio, quien más tarde, y gracias a un abogado que su novia contrató en Perú, supo que la alerta había saltado porque su nombre coincide con el de otro hombre que recientemente ha salido de la prisión en ese país por un delito de tráfico de drogas. Al parecer, se trata también de un ciudadano gallego.

La pareja lamenta la falta de ayuda de embajadas y consulados españoles Antes de subir al avión de vuelta, el ourensano, que no tiene antecedentes penales, consiguió el teléfono de emergencias consulares de la Embajada de España en Perú, para pedirles ayuda, pero nadie le ayudó. «Se desentendieron totalmente de mí», se queja Julio, que critica la falta de implicación de «estos que dicen que están para defender los intereses de los españoles en el exterior».

Desde entonces, la vida de ambos ha sido un continuo peregrinar por embajadas, consulados y organismos oficiales, pero no han logrado hasta el momento desbloquear el problema. Nada más regresar a Panamá, Julio se dirigió al consulado peruano, tal y como le dijeron que debía hacer en el aeropuerto, para tratar de aclarar lo ocurrido, pero allí lo despacharon asegurándole que era la Interpol quien debía solucionar el tema. Tampoco en la embajada española encontró apoyo y, para su sorpresa, lo remitieron de nuevo al consulado local.

Así han ido pasando los días, mientras Bárbara, en Lima, trata con su abogado de lograr que se levante la prohibición de entrada, por ahora sin éxito. Ayer estaba desesperada. «Nos han dicho que aquí casos como este tienen miles. Es una vergüenza que esté pasando esto y nadie nos ayude», comenta indignada.