El pedrisco arrasa en apenas 15 minutos 12.000 toneladas de patatas en A Limia

La Voz de Galicia Sindo Martínez

Xinzo / La Voz 08/07/2017 05:00 h

Todo sucedió en poco más de 15 minutos. Una violenta tromba de granizo asoló en la tarde del jueves los municipios de Xunqueira de Ambía y de Vilar de Barrio, en la llanura de A Limia (Ourense). El pedrisco causó daños muy graves en cerca de un millar de hectáreas sembradas de patata, cereal y leguminosas en los dos concellos.

La evaluación económica de los daños ocasionados aún está en una fase muy inicial. No obstante, las primeras estimaciones no son nada halagüeñas, sobre todo en Xunqueira. Tan solo allí, las pérdidas pueden superar el millón de euros. El alcalde, José Luis Gavilanes, expuso que en las dos parroquias más afectadas, Abeleda y Sobradelo, no se recogerá ni un fruto agrícola este año. «Los daños son del 100 % del producto. Los agricultores están desolados. Son cerca de 700 hectáreas arrasadas», aseveró el regidor.

«Solo en nuestro concello se van a perder 12 millones de kilos de patata -una décima parte de la producción total de A Limia- y varios millones de kilos de cereal, que ya estaba muy tocado por la helada de abril», aseguró Gavilanes. En el caso del tubérculo, hay poco que hacer. La planta quedó machacada, lo que acabará provocando la podredumbre del producto, que se estaba desarrollando de forma óptima y que iba a ser recogido en septiembre. «Es un auténtico desastre porque este año se preveía una cosecha muy buena, de las mejores en A Limia. Para mayor desgracia, la tromba cayó justo en los pueblos donde hay una mayor concentración de actividad agraria», concluyó. Todo llegó, además, muy cerca de las fechas de recolección del cereal. En dos pueblos de Vilar de Barrio, Gomareite y Bóveda, la granizada también se dejó sentir con fuerza. «Non quedou nada, todo pasou nuns minutos», aseguró Samuel Formoso, labrador de este municipio. La merma de producción se suma a la del cereal de invierno por la helada de finales de abril, cuando más de dos tercios del trigo y el centeno (en torno a 20 millones de kilos) se perdieron en la llanura antelana, el granero de Galicia.

Xunqueira de Ambía y Vilar de Barrio piden ser declaradas zonas de emergencia

Xunqueira de Ambía acordó por unanimidad en un pleno extraordinario solicitar al Gobierno la declaración de zona de emergencia -antigua zona catastrófica- para el municipio. La moción, que fue ratificada por los ediles, urge a la Diputación de Ourense a realizar una inmediata evaluación de los destrozos. Una moción similar también será aprobada la próxima semana en el Concello vecino de Vilar de Barrio.

Por su parte, el Sindicato Labrego Galego exigió ayudas inmediatas para los agricultores afectados por el granizo a través de líneas blandas de créditos y, en su caso, de exenciones de la cuotas de la Seguridad Social y rebajas en las cotizaciones del IRPF.