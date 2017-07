El BNG llama a todos los gallegos a participar el 25 de Xullo La organización presenta un cartel en el que hace un guiño a los no nacionalistas que les importa el futuro del país

La Voz de Galicia MARIO BERAMENDI

Santiago de Compostela 07/07/2017 12:23 h

En línea con la estrategia de imagen lanzada ya con el nuevo logotipo de la formación, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha presentado esta mañana en Santiago el cartel para la convocatoria del Día da Patria, el próximo 25 de julio. Lejos de la estética de la pancarta y de la manifestación, la organización presenta a un grupo de personas que unen sus manos en una imagen que lleva por lema «Galiza, a nación que compartimos». Un cartel que vuelve a mostrar un guiño al conjunto de la ciudadanía y a todos los gallegos no nacionalistas que les importa el futuro del país. Sobre esto ha hablado en la comparecencia Xavier Campos, responsable de Comunicación, quien ha advertido de la necesidad de defender una propuesta en clave gallega en cuestiones como la energía, el marco sociolaboral y la industria, de forma que se puedan aprovechar todas las potencialidades y mejorar los niveles de bienestar de una mayoría social.«O 25 de xullo ten que ser unha gran mobilización contra a discriminación e os agravios», ha insistido Campos, que ha comparecido en Santiago junto a Susana Camba, responsable de Movementos Sociais. El BNG cita la negativa a transferir las competencias de la AP-9 como un ejemplo de sus demandas. Los actos del Día da Patria tendrán como novedad una canción a cargo de Mini y Caxade, «Estamos todas canda ti», una iniciativa que pretenden repetir cada año con el encargo a algún artista de una nueva composición. El Bloque la difundirá en los próximos días en las redes sociales. «Dende o nacionalismo propoñemos un nuevo proxecto de país, inclusivo e beneficioso para as maiorías sociais, nacionalistas e non nacionalistas», ha insistido Campos en su comparecencia.