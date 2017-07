As Somozas patrulla los montes para evitar fuegos

0

La Voz de Galicia

As Somozas 06/07/2017

A Julia López, vecina de As Somozas de 59 años, la acompañan su marido o su hija en las rondas nocturnas. Provistos de teléfono, linterna o telescopio, se sitúan en puntos altos y otean el horizonte con ansia. «Se non fora por un compañeiro que viu o lume, a Basilio ardíalle a casa enteira, e outra vez prendera nunha nave do polígono... Avisamos de todo o que vemos, aquí e nos municipios de arredor», cuenta. «Durmo máis relaxada de noite cando xa sabemos que anda por aí a vixilancia», reconoce. Una brigada de 70 voluntarios patrulla los montes de As Somozas, día y noche, del 26 de junio hasta principios de noviembre, para prevenir los incendios forestales y, de paso, los robos en las aldeas más aisladas. La iniciativa partió de la asociación de productores de madera (Promaso), con cerca de 400 socios, hace ocho años. «Este ano xa empezamos antes, eses días de moito vento, cando vimos risco de lume; temos un cuadrante e a cada voluntario tócanlle dúas xornadas [día y noche]», explica Diana Fernández, secretaria del colectivo.

La organización les facilita diverso material (guantes, chaleco, prismáticos, teléfono, etcétera) y un todoterreno, pero la mayoría de los voluntarios prefieren utilizar su propio vehículo. A Manuel Graíño, de 71 años, no le molesta pasar la noche en vela. «Vou coa muller, xa que non imos aos bailes...», bromea. «Fixámonos en todo e se vemos algo de fume xa avisamos ao 085 [...]. Non sei se é por iso ou porque a xente se foi concienciando, pero nestes últimos anos, lumes non houbo, agás un pequeno». Las instrucciones están muy claras. Si se detecta un conato de incendio hay que llamar de inmediato al 085 y facilitar la ubicación. «Estamos coordinados co distrito forestal e tamén coa Garda Civil. Axudamos, guiamos aos servizos de extinción, somos facilitadores», resume la secretaria de Promaso. Los vigilantes no deben, en ningún caso, exponerse a una situación de riesgo. «Estamos moi advertidos de que non nos metamos en perigo», recalca Julia.

Casi todos los integrantes de las patrullas poseen plantaciones en la zona, «pero tamén participan outros veciños, xente que vive fóra, ten montes aquí e quere colaborar, aínda que non teña madeira», explican desde la asociación. El presidente, Antonio López, cifra en unos seis mil euros el coste que entraña para la entidad este trabajo altruista, «porque incluso se contrata un seguro». Y reprocha la falta de ayuda -«nin un euro»- y el escaso esfuerzo en materia de prevención por parte de la Administración autonómica. Durante todo el año inciden en la necesidad de mantener limpios los montes.