Una aplicación combate los incendios en Ponteceso

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

Redacción / La Voz 07/07/2017 07:11 h

En Ponteceso no quieren que nadie incumpla la ley de prevención de incendios por desinformación. Conscientes de que no todos los vecinos saben cómo mantener sus terrenos, el grupo de emergencias supramunicipal (GES) ha desarrollado un método pionero de identificación de parcelas. Una aplicación de localización geográfica traza todas las franjas de protección alrededor de núcleos habitados y viviendas aisladas. Esos datos se cruzan con los del catastro para ver cómo esas áreas afectan a cada propiedad. El resultado, un mapa detallado de cada finca en el que se puede ver qué zonas hay que mantener limpias. En los primeros 30 metros alrededor de las construcciones, nada de maleza ni árboles de crecimiento rápido como eucaliptos y pinos. En los siguientes 20 también hay restricciones.

Al trabajo informático le sigue el de campo. Los miembros del GES inspeccionan las parcelas donde el fuego puede ser más peligroso. «Sacamos fotos da zona e comprobamos se as especies que están a 30 e 50 metros da construción cumpren a normativa. Se non o fan, consultamos no catastro quen é o dono do terreo e mandámoslle un aviso en nome do alcalde», explica Rubén Pérez, coordinador del grupo. Hasta el momento han revisado 4.700 de las 14.000 parcelas identificadas. Y ya han remitido unas mil cartas de advertencia. El objetivo principal, dicen, es informar. «Tentamos axudar ao máximo ao veciño. Non é fácil estar ao día de todo isto, sobre todo a xente maior á que lle custa un pouquiño coñecer a normativa e saber se o que está a facer está ben ou mal». De hecho, con el aviso no solo se envía el mapa de la parcela y las instrucciones para mantenerla. También el teléfono de contacto del propio Rubén, que con paciencia resuelve en persona cualquier duda.

Aseguran que los vecinos han recibido bien la iniciativa. Tanto que algunos llaman para consultar aunque no les haya llegado ningún aviso. Y es que el sistema desarrollado por el GES de Ponteceso les ofrece una información sencilla y visual sobre cómo deben actuar en sus fincas. «Ás veces a norma é complicada ata para os técnicos. Pero unha cousa é ler e outra velo sobre un plano. Se che identifican a casa, a parcela e os metros sobre os que actuar, é moito máis sinxelo», comenta Roi Verés, ingeniero técnico forestal y exmiembro del grupo de emergencias.

En el ánimo de todos está extender este trabajo al resto de los municipios que atiende el GES: Cabana de Bergantiños, Coristanco, Laxe y Malpica. Ya barajan incluso de la creación de una aplicación que conecte su sistema con el catastro para la actualización automática de datos.