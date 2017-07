Pantón se suma a los concellos que vetan ya las plantaciones de eucaliptos

0

Monforte / La Voz 05/07/2017

«É que hai pouco chegaron incluso a plantar uns eucaliptos en zona de viñedos», se lamenta José Luis Álvarez (PP), alcalde de Pantón, el municipio del lado lucense de la Ribeira Sacra que aprobó hace unos días una declaración institucional contraria a la proliferación de esta especie arbórea. No es el único municipio gallego que en los últimos tiempos se ha pronunciado contra este tipo de plantaciones forestales, pero la Ribeira Sacra y el sur de Lugo en general son pioneros en este tipo de medidas.

En la Ribeira Sacra está Sober, el primer municipio gallego en incluir en su plan local de urbanismo un veto a las nuevas plantaciones de eucalipto. Desde su entrada en vigor hace cerca de nueve años, no está permitido plantar eucaliptos en ningún lugar de su término municipal. «Cométense poucas infraccións -explica el alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, del PP-, pero cando as detectamos avisamos a quen incorre nelas e explicámoslle que ten que arrincar as plantas». En los siete años que Guitián lleva al frente de este Ayuntamiento nunca ha sucedido que un propietario se niegue a cumplir esta orden. Si alguno llega a hacerlo, le sería aplicada la ordenanza de limpieza de fincas, que prevé sanciones para las plantaciones forestales fuera de lugar.

No hay tradición

El Ayuntamiento de Sober no suele tener que ordenar que se arranquen plantas de eucalipto. No es una zona propicia para este árbol y no hay tradición de su uso en los terrenos forestales. Sí hay alguna mancha de eucalipto dentro de su término municipal, porque el plan solo afecta a las plantaciones nuevas. Las antiguas son respetadas hasta que llega el momento de talarlas. Después, si los dueños del terreno quieren replantar tienen que hacerlo con otra especie distinta.

Sober fue pionero en incluir el veto al eucalipto en su norma básica sobre urbanismo, pero Folgoso do Courel se convirtió el pasado mes de abril en el primer municipio gallego en aprobar en pleno una resolución que lo declara libre de eucaliptos. La propuesta fue aprobada con el voto de todas las fuerzas políticas presentes en la corporación. La alcaldesa, la popular Lola Castro, está a la espera de firmar un convenio con la Consellería de Medio Rural para incentivar las repoblaciones con castaños y proteger los soutos ya existentes. La sierra de O Courel es una de las mejores zonas productoras de castañas de Galicia.

Pero fuera del sur de Lugo también hay ayuntamientos que están dando pasos en esta misma dirección. Lo hizo O Grove a finales de mayo, con una declaración que fue aprobada con la única abstención del PP y que lo declara también libre de eucaliptos, y reclama a la Xunta una moratoria que paralice las nuevas plantaciones.

La Xunta busca un sistema para multar a dueños de fincas quemadas que incumplieron la ley

Trabaja en aplicaciones informáticas para analizar los terrenos e identificar a los propietarios

X. M.

La Xunta está trabajando en aplicaciones informáticas que permitan analizar los terrenos quemados e identificar a los propietarios de los espacios afectados para determinar si incumplieron las obligaciones que les imponen las leyes de montes e incendios y si esos incumplimientos provocaron o agravaron el fuego. Así sería posible trasladarles parte de los gastos de extinción, explicó ayer en el Parlamento de Galicia el director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, en su comparecencia en la comisión de Agricultura e Montes para explicar el Pladiga. El plan contra los incendios forestales recibió críticas de todos los grupos de la oposición. En Marea, PSdeG-PSOE y BNG acusaron a Medio Rural de aprobar un documento de «corta e pega», con escasas novedades y exigieron un cambio en la política forestal que ordene el territorio y ponga coto al eucalipto.

Vecinos de Vimianzo y equipos de emergencias paran un incendio a las puertas del geriátrico

El grueso del incendio calcinó en torno a una decena de hectáreas en la zona de Tedín

A las siete de la tarde dos helicópteros, varias motobombas de los servicios forestales y muchos vecinos con lo que tenían a mano seguían expectantes y apostados en las pistas. El grueso del incendio que calcinó en torno a una decena de hectáreas en la zona de Tedín, pegada al casco urbano de Vimianzo, estaba controlado, pero nadie se confiaba porque el viento, las altas temperaturas y la sequedad del terreno amenazaban con poder reactivarlo en cualquier momento.

La intervención de los equipos de extinción con medios de la Xunta y municipales resultó providencial, porque lograron parar el frente más peligroso junto al depósito del agua, a poco más de 100 metros del geriátrico de la localidad. Gracias a esta intervención, no fue necesaria la evacuación, aunque la densa humareda hacía temer lo peor, como explicaba Miguel, uno de los vecinos que colaboró en la extinción.

El fuego se inició en una zona de monte raso entre las casas, donde se había celebrado una hoguera de San Xoán, sin que se conozcan por el momento las causas, y calcinó sobre todo matorral y plantaciones de eucaliptos. Cuatro helicópteros intervinieron en la extinción.