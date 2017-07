Leiceaga y Cancela siguen pensándose si presentarse como aspirantes a liderar el PSdeG

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Rocío Pita Parada

Ferrol / La Voz 05/07/2017 05:00 h

La presidenta de la gestora gallega del PSdeG-PSOE, Pilar Cancela, no quiso deshojar la margarita de si optará o no a seguir liderando el partido, concurriendo a las primarias a la secretaría general. «Non vou dicir nin unha cousa nin outra, non é o momento procesal oportuno», respondió en un desayuno informativo organizado por el Club de Prensa de Ferrol. La socialista apeló a los tiempos del proceso: «Hai que esperar un pouco a que estea establecido o propio calendario. Primeiro hai que esperar a que se convoque ese proceso e despois manifestarse ao respecto», defendió. No obstante, aseguró que «aquí non hai noite nin día de coitelos largos».

Cancela habló también de la «situación interna complexa» de En Marea: «Vese perfectamente que teñen temas de propio liderado, de ordenación interna das confluencias, que ás veces iso si que pode xerar unha certa dificultade» en el acercamiento de los socialistas a los gobiernos del cambio. «No propio Congreso -expuso-, en función do deputado con quen fales hai determinados posicionamentos, e uns dinche unha cousa e outros outra. E ás veces as dificultades de falar veñen por aí». No obstante, añadió que «a nosa vontade sempre é de entendemento e de construír proxectos políticos de esquerdas», aseguró.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, también reconoció ayer que es conocedor de que «hai miradas postas» en él para postularse a liderar el partido por el cargo que ocupa, aunque asegura que todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto: «Hai que apurar os tempos da reflexión, porque a responsabilidade así o esixe», dijo tras recalcar que las primarias todavía no han sido convocadas y que una vez esto suceda «quen crea que pode representar unha opción de futuro» deberá dar el paso. Unas declaraciones que llegan un día después de que la ejecutiva federal del PSOE decidiera devolver a la gestora socialista gallega las competencias para convocar elecciones primarias con las que elegir al nuevo secretario general.

En cuanto a la renovación de las estructuras del partido a nivel autonómico, Leiceaga considera que lo razonable sería «non demorarse máis alá da primeira quincena de outubro», teniendo en cuenta que el PSdeG lleva 475 días sin líder. Quien ya se ha descartado de las quinielas ha sido el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso: «Que no cuenten conmigo para dirigir el PSdeG», dijo hace la semana pasada.