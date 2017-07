«Espero hacer el examen de conducir en verano para poder buscar trabajo»

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Pedro Navarro

Vigo / La Voz 05/07/2017 23:34 h

Esta es la tercera semana en la que muchos vigueses continuarán sin poder presentarse al examen práctico de conducir a causa de la huelga de los examinadores de Tráfico. «Espero tenerlo a finales de verano, ya que es cuando empezaré a buscar trabajo y me hace falta», comenta Mari, una joven que confiesa que al principio la huelga no le hizo «ninguna gracia» porque este mes le caduca el examen teórico y eso le impediría presentarse. No obstante, explica que en la DGT han sido comprensivos y le han dicho que podrá realizarlo igualmente. En una situación similar se encuentra Ariadna, otra aspirante a sacar el carné que teme irse a Madrid en septiembre sin haber hecho el examen: «Podrían llamarme para presentarme en dos semanas o dos meses», se queja y también lamenta que este retraso le haga perder la práctica adquirida.

Por otro lado, están los que se preparan ahora para la prueba teórica. Como Irene y Mía, que han comenzado esta semana en la autoescuela. Aunque ambas se anotaron con la idea de acabar antes de septiembre, es a la primera a quien le puede afectar particularmente la huelga puesto que el próximo curso académico estará estudiando en Madrid. En la misma clase, Miguel muestra indiferencia ante esta situación: «No contaba con sacárlo antes de septiembre». Otros estudiantes ni siquiera han oído hablar de la huelga y simplemente «esperan poder sacárselo».