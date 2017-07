Ferraz da vía libre al PSdeG para abrir la carrera por el liderazgo del partido

0

El PSdeG lleva 474 días sin líder, y lo estará muy probablemente tres meses más. Pero al menos, los socialistas gallegos tienen desde el lunes vía libre para abrir la batalla interna por la secretaría general del partido. La ejecutiva federal del PSOE decidió devolver a la gestora socialista gallega las competencias para convocar elecciones primarias con las que elegir al nuevo secretario general y realizar después el congreso en el que se designará al resto de la dirección de la organización y su línea política.

La gestora estatal socialista, que estaba dominada por los llamados susanistas (afines a la presidenta andaluza) le había retirado en octubre esas atribuciones a la dirección provisional del PSdeG, vinculada en su mayoría al sector sanchista.

La gestora gallega será ahora la que plantee a la nueva dirección de Ferraz, posiblemente a finales de semana, un calendario para celebrar las dos citas internas. Desde la dirección provisional se estima de entrada que las primarias podrían celebrarse en septiembre, tras un mes para proclamar candidatos, recoger avales, posibles recursos, campaña electoral y votación. Y el congreso se haría de esa manera un mes más tarde.

Con la puerta abierta por Ferraz, se activó de nuevo la efervescencia en el PSdeG, aunque no ha dejado de haber movimientos desde la última pugna por la secretaria general estatal, que en Galicia ganaron los afines a Pedro Sánchez derrotando a los cargos institucionales de más peso en la comunidad. Nadie hasta el momento ha oficializado su intención de ser candidato, y ni siquiera los que aseguran excluirse del proceso son descartados. Ese es el caso del presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso. «Que no cuenten conmigo para dirigir el PSdeG», dijo a La Voz, o: «No voy a ser secretario general, renuncio». Pero incluso después de estas declaraciones tajantes sigue siendo señalado desde dentro de su partido como candidato posible y con apoyo de parte de los notables del socialismo galaico. Su alianza con el nacionalismo en la Diputación, su experiencia de gestión y formar parte del comité federal son considerados valores de peso desde su círculo más próximo para tratar de convencerle.

Otras cinco opciones

El economista y exconcejal vigués Gonzalo Caballero es el que está más cerca de dar el paso de oficializar su candidatura. «Estoy en la posición de intentar hacerlo», concede, aunque mantiene que realmente no lo tiene decidido aún. El trabajo de apoyo a la campaña de Pedro Sánchez le llevó en mayo a recorrer buena parte de las agrupaciones gallegas y a alinearse con la militancia más descontenta. El rechazo total de Abel Caballero y Carmela Silva a su candidatura juega en su contra, pero a ambos los venció en las primarias de mayo y casi empata con ellos en Vigo para el congresillo de elección de delegados posterior.

Más cerca de Sánchez incluso se encuentra la presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, con más galones tras ser integrada por el líder socialista estatal en su núcleo duro. Pero las críticas canalizadas hacia ella por barones socialistas, no contar con un grupo propio y haber declarado su voluntad de abrir una nueva etapa política en la ejecutiva federal la alejan de la carrera, al menos en esta fase de calentamiento.

Algo similar le ocurre al portavoz del grupo parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, de quien no falta en su partido quien asegure que daría el paso si le muestran su respaldo los sectores más amplios de la organización. Y otros nombres son barajados para tratar de abrir una nueva vía con menos lastres por enfrentamientos anteriores y encasillamientos internos. Juan Villoslada, parlamentario en Santiago y exgerente de la Universidade da Coruña, y Juan Miñones, alcalde de Ames, han sido testados para jugar el papel de mirlo blanco, pero de momento no han pasado de esa fase.