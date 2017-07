Luca Chao: «Non me arrepinto de deixar a dedicación exclusiva»

Non me arrepinto de deixar a dedicación exclusiva

Luca Chao no se arrepiente ni por asomo de haber dejado la dedicación exclusiva como diputada en el Parlamento de Galicia para abrir su propia food truck. Y eso que a consecuencia de ello actualmente solo percibe la mitad de su sueldo, del que cobra algo más de 2.500 euros mensuales frente a los 4.800 que percibía antes de su decisión. Dos meses después de haberse decidido a dar el paso, la política de En Marea solo encuentra una desventaja en su iniciativa emprendedora. «Solo me arrepiento en el momento en el que suena el despertador el lunes para ir al Parlamento», declaró ayer divertida a La Voz desde su furgoneta en el Atlantic Fest. Y es que las jornadas en su nuevo negocio requieren trabajar los fines de semana y los festivos, también en horario nocturno. En realidad esta es una idea que llevaba pensando desde hace tiempo, un proyecto de familia que puso en marcha con su pareja y que ahora desarrolla dentro de su furgoneta de aires retro, llamada Laconlover, y en la que despacha gastronomía gallega en un formato especial. Entre sus especialidades, se encuentra la hamburguesa de lacón con grelos.

«Así teño contacto coa xente»

Uno de los puntos fuertes de su nueva aventura empresarial es el hecho de seguir en contacto directo con la gente: «Á xente gústalle ver que eres unha persoa normal e cos pés na terra», asegura Chao, que no obstante afirma que no renunciaría a su actividad parlamentaria. «É un orgullo e resulta moi gratificante poder representar ós cidadáns, así que non o deixaría, pero sí que é verdade que o feito de levar iniciativas ó Parlamento e que sempre as tumbe o PP é moi decepcionante», reconoce. La suya es una decisión que toman muy pocos diputados, quienes habitualmente lo hacen porque en su actividad privada ganan más que como parlamentarios. El caso de Chao es el opuesto, dado que ha solicitado la dedicación parcial y renunciado a la mitad de su salario para apostar por un futuro incierto.

No obstante, la diputada lo tuvo claro desde el principio, aún cuando le insistieron en que tenía otras opciones: «Houbo quen me dixo que me compensaba contratar unha persoa para a food truck e eu seguir coa dedicación exclusiva, pero é un proxecto familiar e eu quero estar aí». En aquel momento, la política podemita ya avanzaba las ventajas de lo que le esperaba: «Poderei saber o que hai fóra do Parlamento e ir a concertos», declaró. Incluso contó que hace un año, cuando estaba a punto de finalizar un contrato relacionado con su profesión de socióloga, su pareja optó por montar la food truck y estuvo a punto de sumarse al proyecto, pero luego salió elegida como diputada y cambió sus planes. Ahora ha vuelto a hacerlo para poder estar en los dos sitios a la vez.