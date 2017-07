Críticos recuerdan a la dirección de En Marea que el plenario es el «único órgano soberano» para realizar cambios

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Europa Press

02/07/2017 17:47 h

Críticos con la actual dirección de En Marea, compuesta por 11 miembros y encabezada por Luís Villares, han defendido este domingo que el plenario es «o único órgano soberano» para realizar cambios en la estructura del partido instrumental.

Así lo ha explicado Gladis Afonso, miembro del Consello das Mareas. Y es que la también responsable de Finanzas dentro de la Comisión Permanente de Anova estuvo presente en el Consello das Mareas en el que la dirección de En Marea presentó una propuesta de ampliación de la coordinadora para que esta pasase de 11 a 15 miembros y, tal y como argumentó Villares este sábado, representase a «todas as sensibilidades». La iniciativa fue rechazada por siete miembros pertenecientes al sector crítico, es decir, a Podemos, Esquerda Unida, Marea Atlántica y un sector de Anova liderado por Rafael Dopico.

Una de las razones que motivó el rechazo de esta propuesta, ha precisado Gladis Afonso, fue que los principios organizativos acordados en la asamblea fundacional de Vigo celebrada el 30 de julio del pasado año no contemplan la posibilidad de ampliar la coordinadora.

A este respecto, ha hecho hincapié en que la coordinadora es una mera «comisión de xestión» cuyo deber es «por en práctica» las decisiones adoptadas en el Consello das Mareas, conformado por 35 miembros.

Por ello, considera que el único órgano en el que se puede debatir una propuesta de este tipo es el plenario, que se celebrará el próximo sábado 15 de julio en Santiago -se trata del segundo plenario que realiza el partido instrumental-.

A esta opinión se ha sumado Iago Martínez, de Marea Atlántica, quien también ha defendido que el Consello das Mareas «non ten competencia para modificar a coordinadora», cosa que, ha añadido, soo puede hacer el plenario, en el que participan los inscritos.

Debate «tranquilo» en el plenario

«Se se quere integrar distintos pensamentos hai que debatilo no plenario tranquilamente», ha defendido Gladis Afonso, quien considera que la propuesta de la coordinadora se asemeja a lo que hacen, ha lamentado, los «partidos tradicionais» y que, por lo tanto, se trata de «unha arbitrariedad absoluta».

Por ello, ha llamado la atención sobre la necesidad de debatir en el plenario qué modelo de En Marea quieren los inscritos. En concreto, Gladis Afonso ha apostado por «seguir avanzando» en torno a la Asamblea fundacional celebrada el 30 de julio del pasado año en Vigo. Y es que, ha subrayado, En Marea debe ser «un espazo de confluencia e aberto» con capacidad «transformadora e rupturista».

«Se está producindo un desvío do acordado na Asamblea de Vigo», ha lamentado, para luego remarcar la necesidad de «reconducir» el proyecto a lo acordado en la ciudad olívica. «En Marea é un instrumento de ruptura e non de aceptación do sistema», ha resuelto.

Cabe recordar que el pasado 2 de abril Luís Villares se hizo con la portavocía orgánica de En Marea, encabezando así una coordinadora criticada por un sector de Anova, liderado por Rafael Dopico, así como por Podemos, Marea Atlántica, Esquerda Unida y algunas mareas municipalistas, como Ourense en Común y Nós Pobra.