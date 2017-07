Lo bueno y lo mejorable de la comunidad para los visitantes

0

La Voz de Galicia S. Acosta

Redacción / La Voz 02/07/2017 05:00 h

La Estratexia do Turismo de Galicia para el año 2020 establece una serie de objetivos para lograr que la comunidad reciba seis millones de visitantes y más de 12 millones de pernoctaciones dentro de tres años. Para alcanzar estas cifras, la Xunta analiza, entre otros muchos aspectos, cuáles son los puntos fuertes para atraer turistas de manera que vuelvan a Galicia y aquellos puntos débiles que dificulta la estancia y el desarrollo de la estrategia y sobre los que hay que mejorar. A estos últimos, Turismo de Galicia los denomina aspectos limitadores.

Lo mejorable

Algunos son viejos conocidos como los problemas que hay en la señalización de los lugares. También las limitaciones del transporte público para vertebrar Galicia y conectar el interior con la costa y las ciudades. Asimismo, la Xunta hace mención en el documento a la escasa conectividad aérea de los aeropuertos gallegos con destinos internacionales y la elección de los destinos. El Gobierno gallego considera que la oferta debe estar más pensada en atraer turistas a Galicia.

Otro de los aspectos que se consideran limitador es el feísmo y la degradación de monumentos y recursos culturales, así como la desvalorización del medio natural por el abandono del rural o por los incendios forestales. Otro de los aspectos que destaca en su informe es la saturación de ciertos destinos, sobre todo, aquellos lugares emblemáticos, como las islas Cíes, Santiago de Compostela o la playa de As Catedrais. Entre las debilidades de la comunidad, también destaca la Xunta que las plataformas de la economía colaborativa «favorecen la competencia desleal», un asunto no exento de polémica después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) defendiese esta modalidad y se posicionase en contra del nuevo decreto de viviendas turísticas, al considerar que vulnera el libre mercado. Pero si por una lado asegura que favorece la competencia desleal, por el otro considera que es una oportunidad de comercialización para las pequeñas empresas donde no hay oferta turística de alojamiento.

Lo bueno

Como aspectos fuertes destaca el buen posicionamiento del Camino y de la ciudad de Santiago, la buena imagen como destino gastronómico, la llegada del AVE, el reconocimiento del patrimonio gallego por prestigiosos organismos a nivel internacional, el gran potencial de la comunidad para aumentar las visitas, el gasto durante todo el año en el turismo rural y la buena imagen de Galicia a nivel global, así como que se trata de un destino reconocido y posicionado en España, entre otros.