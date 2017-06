0

La Voz de Galicia

30/06/2017

Ochenta y cinco euros y un conocimiento medio sobre cómo se vive y ordena España son suficientes para adquirir la nacionalidad española. Cambiar de nacionalidad o simultanear la de nacimiento con la de residencia no depende de un juez desde el 2015, solo de los conocimientos de cada uno y la habilidad en las respuestas al examen al que ayer se presentaron 68 extranjeros en Galicia, y que mayoritariamente calificaron como «fácil».

¿Son típicos los churros en las fiestas de Navidad en España?; ¿Los colores de la bandera española son...?; ¿Cuál es la profesión de Penélope Cruz?; ¿La obra más famosa de Cervantes es...?; ¿En España, los propietarios de los perros deben identificarlos con...?, son algunas de las preguntas más asequibles que se encuentran los extranjeros que quieren convertirse en españoles.

Las de ordenación política, administrativa o territorial son las más temidas, pero el examen, tipo test y con tres respuestas posibles o un falso o verdadero, en último caso, dan pistas suficientes para acertarlas y aprobar. De hecho, en la anterior convocatoria de mayo, el llamado examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España fue abordado en todo el país por 5.673 candidatos y el 93,8 % de ellos lo superaron.

«Yo estaba muy preparada y además llevo aquí toda la vida. La gente mayor es la que estaba un poquito nerviosa», señala Natalia, argentina de 23 años y desde los 14 en España y que fue ayer la primera en salir en Vigo de la prueba a los 20 minutos de haberla iniciado.

La mayoría renunció a agotar los tres cuartos de hora establecidos por el Instituto Cervantes para contestar las 25 preguntas elegidas de entre 300 posibles. Cada examinado tiene ante sí un cuestionario diferente, «pero con leerlas un poco antes, llega», contesta satisfecha Natalia, que busca la nacionalidad para poder presentarse a unas oposiciones. «Fue muy fácil», coincide la brasileña Gausia, que recuerda de entre las preguntas que a ella le hicieron la de «¿a qué años es obligatorio el DNI en España? A los 14» responde para demostrar que «he estudiado mucho». Tras seis años en España indica que para ella contar con el pasaporte «es muy importante, para estudiar, para todo», dice.

Aunque llegó con retraso, a Vadim, un músico bielorruso de 39 años y con 17 en España, no le hizo falta más que un cuarto de hora para afrontar la prueba. «Hubo bastante suerte en el examen», reitera también por su parte, reconociendo que lo más complicado es la parte de legislación. «Las costumbres menos, porque estoy bastante integrado. En su caso la nacionalidad española «es una cuestión de comodidad, porque soy músico y simplemente por tener nacionalidad bielorrusa no tengo acceso a algunos países y ya no puedo viajar con algunos grupos», señala. «Lo que es duro para mí es perder la nacionalidad de mi país, pero las leyes allí no permiten el doble pasaporte», se lamenta.

Laysa, una india de 40 años, que ya cuenta con Rosa como nombre español tras 20 años de residencia, se queja de la burocracia. «He gastado 800 euros tratando de que me manden de India el certificado de penales, he ido allí y no les vale porque les falta un sello. Me están mareando», dice al salir.

Examen de obtención de la nacionalidad española

1. La forma política de Estado español es...

a) República Federal

b) monarquía parlamentaria

c) monarquía federal

2. Se puede obligar a alguien a declarar su ideología, religión o creencias

a) Falso

b) Verdadero

3. ¿A quién informa de su gestión el Defensor del Pueblo?

a) Al Rey

b) A las Cortes Generales

c) Al presidente del Gobierno

4. Se garantiza el secreto de las comunicaciones de los españoles, salvo resolución judicial

a) Falso

b) Verdadero

5. Barcelona es la capital de la comunidad autónoma de...

a) Cantabria

b) Cataluña

c) Comunidad Valenciana

6. ¿En qué ciudad de España se encuentra una famosa mezquita, patrimonio de la Humanidad?

a) Santiago de Compostela

b) Córdoba

c) Madrid

7. ¿Cúal de estos productos exporta España a otros países en grandes cantidades?

a) Café

b) Gas Natural

c) Frutas y legumbres

8. Al poder legislativo le corresponde...

a) Crear empleo

b) Elegir alcaldes

c) Elaborar leyes

9. ¿Quienes forman parte del Gobierno?

a) Los alcaldes

b) Los concejales

c) Los ministros

10. El pico más alto de España es el …

a) Teide (Tenerife)

b) Mulhacén (Sierra Nevada)

c) Aneto (Pirineos)

11. ¿Cuál de estas ciudades es la capital de España desde el reinado de Felipe II (excepto durante un breve período)

a) Toledo

b) Madrid

c) Salamanca

12. Para presentarse a unas oposiciones a empleado público o funcionario es necesario...

a) Tener experiencia laboral anterior

b) Tener entre 18 y 40 años

c) Ser ciudadano español o ciudadano de la UE

13. ¿Cuál es la publicación oficial del Estado que sirve para publicitar leyes, normas o convocatorias públicas?

a) El INE (Instituto Nacional de Estadística)

b) El PAE (Portal de Administración Electrónica)

c) El BOE (Boletín Oficial del Estado)

14. Los miembros del Senado se eligen cada...

a) 3 años

b) 5 años

c) 4 años

15. El Jefe del Estado es...

a) El Rey

b) El presidente del Gobierno

c) El ministro de Asuntos Exteriores

16. Para solicitar el pasaporte hay que presentar...

a) Fotografía reciente y partida de Nacimiento

b) DNI y fotografía reciente

c) DNI y partida de nacimiento

17. ¿Cuál es el canal de televisión estatal que transmite noticias de actualidad nacional e internacional continuamente?

a) LA 1

b) Teledeporte

c) Canal 24 horas

18. En la Constitución no se habla del derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión

a) Falso

b) Verdadero

19. El Gobierno y la protección de las provincias corresponde a

a) Las Diputaciones

b) Las asambleas regionales

c) Los ayuntamientos

20. Los colores de la bandera española son...

a) Blanco y rojo

b) Rojo y amarillo

c) Amarillo y Blanco

21. El 6 de diciembre se celebra en España...

a) La llegada de Colón a América

b) El Día de la Constitución

c) El Día del libro

22. ¿Cómo se denomina la resolución de la Dirección Nacional de Empleo por la que se fijan anualmente las fiestas laborables para cada año?

a) Calendario fiscal

b) Calendario Laboral

c) Calendario español

23. El DNI o NIE, una fotografía reciente y un informe de aptitud psicológica son necesarios para solicitar el...

a) Carné de conducir

b) Pasaporte

c) Número de identificación fiscal

24. El acrónimo Renfe corresponde a:

a) Red Nacional de Fundaciones Estatales

b) Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

c) Red Nacional de Fondos Europeos

25. La obra más famosa de Miguel de Cervantes es...

a) El Cantar del Mío Cid

b) La Casa de Bernarda Alba

c) El Quijote

Otras preguntas de otros exámenes

¿Qué comunidad autónoma forman Alicante, Castellón y Valencia?

a) Principado de Asturias

b) Andalucía

c) Comunidad Valenciana

¿Cuál de estos museos está en Bilbao?

a) El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

b) El Museo Thyssen Bornemisza

c) El Museo Guggenheim

¿Cuál es la profesión de Penélope Cruz?

a) Cantante

b) Guitarrista

c) Actriz

¿Cuál es la fiesta más famosa en Cádiz?

a) El Carnaval

b) La Semana Santa

c) Los Sanfermines

¿Cuál de las siguientes familias es una familia numerosa en España?

a) Una pareja con 1 hijo

b) Una pareja con 2 hijos

c) Una pareja con 3 hijos

¿Cómo se llama el informativo de la televisión pública Televisión Española que se ofrece en directo a las 15 y a las 21 horas?

a) Noticiario

b) Telenoticias

c) Telediario

Si compramos una botella de agua de 750 ml, estamos comprando una botella de...

a) ¾ de litro

b) ½ de litro

C 1 de litro