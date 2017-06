Manifestación en Ribadavia contra «o oscurantismo e a improvisación» de la medida

0

29/06/2017 05:00 h

Profesores, padres, alumnos y miembros de la corporación municipal -el portavoz del PP fue el único de los cinco grupos políticos que no acudió, aunque el partido sí secundó el manifiesto de repulsa del Concello de Ribadavia- participaron ayer en la manifestación que recorrió las calles de la capital de O Ribeiro para dejar claro el rechazo a la decisión de la Consellería de Educación de trasladar a los alumnos de la ESO del colegio Tomás de Lemos al IES O Ribeiro. Bajo el lema «Por un ensino digno. Non ao desmantelamento da ESO no CPI Tomás de Lemos» los manifestantes cubrieron el trayecto entre el colegio y la plaza Maior de Ribadavia. Desde CC. OO. se criticó «o oscurantismo e a improvisación» con que se tomó la medida y asegura que no es cierto que exista un plan de recolocación del profesorado y reubicación del alumnado. Desde Educación se asegura que la decisión se adoptó con criterios pedagógicos y que el colegio está pegado al instituto, contando con capacidad para asumir el nuevo alumnado.