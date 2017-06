Expediente a un guardia civil por no llevar la gorra pese a tener un informe médico La actuación puede acarrearle una sanción de entre tres y cinco días de suspensión de empleo y sueldo

La Voz de Galicia maite rodríguez

ourense / La voz 29/06/2017 05:00 h

No ponerse la gorra reglamentaria durante un servicio de guardia en la garita de entrada de la comandancia de la Guardia Civil en Ourense puede acarrear a un agente del cuartel ourensano una sanción de entre tres y cinco días de suspensión de empleo y sueldo. De momento, al guardia se le comunicó el martes que se le abre expediente disciplinario interno por un hecho ocurrido el 19 de junio. El agente argumenta que, por prescripción médica, no puede ponerse la gorra debido a que esta prenda, unida a las altas temperaturas vividas en la capital ourensana en las últimas semanas, son perjudiciales para una dolencia que padece en el cuero cabelludo.

El caso lo dio a conocer ayer la asociación UniónGC, que lo califica de «ilógico». Según esta colectivo profesional de la Guardia Civil, el agente expedientado comunicó el informe médico al servicio de sanidad para que los superiores tuviesen conocimiento de su situación. Sin embargo, para la apertura del expediente se argumenta que no puso en conocimiento del mando este reconocimiento médico siguiendo el curso reglamentario, detalló José Freire, responsable en Galicia de la UniónGC. El expediente se lo comunicaron el martes, cuando el guardia regresaba de Pontevedra de otro examen médico ante un facultativo de la Guardia Civil, expresaron desde la asociación.

Recurso

El agente recurrirá la apertura de este expediente por considerar que le asiste la razón por motivos médicos para no llevar esta gorra durante el servicio. La UniónGC sostiene, en un comunicado, que «en ningún momento esa ausencia de la prenda de la gorra minimiza o resta el servicio que presta dicho agente en la garita y todo lo que rodea sus funciones, es más, en algún servicio determinado, esa prenda del uniforme reglamentario no es de obligado uso».

El guardia fue reprendido el 19 de junio, «de una manera verbal impropia de un oficial, a grito vivo, con varios testigos y personal ajeno al cuerpo», sin atender a las justificaciones del guardia, apunta la UniónGC, que se manifiesta «perpleja» de que se dé importancia a este elemento y no al envío de chalecos antibalas y otro material.

El guardia presentará un recurso alegando que entregó el informe médico en tiempo y forma por lo que el uso de la gorra no sería obligatorio en su caso. En ciertos servicios sí es preceptivo que los agentes usen la gorra como parte del uniforme, pero no en este caso, afirma Freire, quien no tiene conocimiento de otro caso similar en Galicia.

Este colectivo defendió a otro agente ourensano, condenado recientemente por el tribunal togado militar por insultos a un sargento en el transcurso de una pachanga de fútbol sala. La sentencia está recurrida en casación. El PSOE presentó ayer una iniciativa en el Congreso para que no se aplique el Código Penal Militar a los guardias civiles.