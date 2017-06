Sanidade externaliza la vigilancia sanitaria de las aguas de las playas

0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago / la Voz 28/06/2017 04:00 h

Los farmacéuticos inspectores de salud pública se encargan de la sanidad ambiental, es decir, analizan las aguas de traídas vecinales, de zonas de baño, torres de refrigeración, albergues, centros de tatuaje o sistemas de agua caliente en hoteles, hospitales o residencias. En total, calculan, unos nueve mil establecimientos en Galicia para un cuerpo que no llega a los setenta profesionales. Pero este verano ya no harán los muestreos de las playas gallegas. La Consellería de Sanidade ha decidido externalizar esta labor y encargarla a la empresa pública Tragsatec, Tecnología y Servicios Agrarios.

La Xunta esgrime que los inspectores han realizado este trabajo durante años, lo que implicaba que en el período estival se dedicaban mayoritariamente a estas tareas, «polo que non podían levar a cabo as inspeccións e auditorías doutros programas de vixilancia sanitaria que teñen un maior impacto na saúde da poboación». Además, se trata de una tarea repetitiva que no requiere de alta cualificación, y que hacían los farmacéuticos porque la Consellería no tiene un cuerpo específico que pudiese asumir estos trabajos.

Los puntos de muestreo son fijos, no se modifican, se sigue el mismo protocolo y la recogida se hace también un día prefijado. De ahí que la administración considere que no tienen por qué ser inspectores quienes hagan este trabajo, que representa el 10 % de su actividad anual. Esto les permitirá dedicarse a programas que tienen más impacto en la protección de a salud de la población, como la vigilancia de las aguas de consumo humano, de piscinas o centros de bronceado, el control sanitario de los establecimientos, de productos químicos o de legionelosis. De momento, la Xunta externaliza estos trabajos hasta el 6 de octubre, y sobre la posibilidad de que se mantenga así en los próximos años, «finalizada a tempada avaliaranse os resultados e tomarase a decisión correspondente».

Vacantes sin cubrir

Los inspectores farmacéuticos no ven de la misma manera el cambio. Aunque la relación de puestos de trabajo recoge cien plazas para este cuerpo, nunca llegaron a cubrirse. En algún momento fueron más de ochenta, pero ahora no llegan a setenta pese a que aumentan los controles que tienen que hacer. Los profesionales han reclamado en numerosas ocasiones a la Xunta que cubra las vacantes y de hecho el año pasado convocaron una huelga «y como Sanidade no cumplió nuestras demandas, ahora externalizan la vigilancia de las playas», explica Manuel Piñeiro, del sindicato CSIF. Asegura además que solo los inspectores pueden levantar un acta de inspección y que mientras antes se hacían diez muestreos en cada playa por temporada, «ahora harán una». Piñeiro lamenta que se justifique la externalización en que «somos esenciales para otras funciones, pero que luego no cubran las vacantes como les pedimos». CSIF estudia de hecho, junto a otros sindicatos, recurrir esta resolución, ya que la empresa solo podría hacer protocolos de muestreo pero no actas de inspección.